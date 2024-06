Patrik Martinec po třetím kole uplynulé sezony 2023/2024 rezignoval na pozici hlavního trenéra Komety.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

ŠOKUJÍCÍ KONEC PARŤÁKA. Do další sezony 2023/2024 vstupovala Kometa právě s duem Modrý a Martinec a s povedenou přípravou v zádech. Jenže nastal hororový náraz. Kometa absolutně nezvládla úvod ročníku. Padla 0:4 v prvním kole doma s Hradcem Králové a o dva dny později 0:4 i v Karlových Varech. Když poté prohrála i ve třetím kole 2:3 doma s Litvínovem, nastal šok. Den po utkání Patrik Martinec předstoupil před kabinu a ohlásil svou rezignaci.

Tu těžce nesl i Modrý, který byl na spolupráci s Martincem zvyklý. „Pořád jsem v šoku. Ve strašném šoku. Je to můj partner, kamarád a vynikající člověk. Skvěle se s ním pracovalo. Hrozně mě to mrzí a stále tuhle novinku trávím. Jsem z toho špatný, vadí mi to," povídal tehdy brněnský lodivod.

Ten převzal roli hlavního kouče s asistenty Jiřím Otoupalíkem a Jiřím Horáčkem původně jen provizorně. Spekulovalo se o tom, že vedení klubu hledá jiného hlavního trenéra. Modrobílá skvadra ale pod Modrým postupně rozkvetla podobně jako v předcházející sezoně a do první reprezentační pauzy nasbírala Kometa 27 bodů z patnácti zápasů a vyhoupla se z poslední pozice na sedmou.