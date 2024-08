Překvapení v hokejové Kometě. Talentovaný brankář Jan Kavan, jenž v lednu prožil při zranění Dominika Furcha úchvatné období v extralize v pouhých osmnácti letech, míří na hostování do prvoligového Prostějova, k němuž se ve středu připojil v přípravě. Gólmanský rébus hokejové Komety, kdy Brňané měli k dispozici kromě Kavana také dva novice Michala Postavu se Slovincem Gašperem Krošeljem, je nyní o něco jasnější. Působení u Jestřábů ale nevylučuje, že si Kavan zachytá v Brně. Společně s talentovaným brankářem zamířil na hostování k Jestřábům také útočník Jan Ekrt. Oba tak už neodcestovali na turnaj Dolomiten Cup do italského Neumarktu, kam hokejisté Komety zamířili autobusem ve středu před obědem, přičemž první utkání turnaje se švýcarským Klotenem je čeká v pátek večer.

„Je to adept na mistrovství světa dvacítek a tak je to jednoznačně dobrá varianta do konkurence v brankovišti," uvedl o Kavanovi pro klubový web celku z Hané trenér Martin Janeček, jenž má k dispozici kromě Kavana také brankáře z minulé sezony MIchala Štipčáka a navrátilce ze Švýcarska Michala Chmela.

V Kometě to vypadalo, že až přípravné duely určí brankářskou hierarchii, nyní se ale zdá, že sezonu započne mezi třemi tyčemi duo posil Michal Postava s Gašperem Krošeljem, které nahradilo Dominika Furcha se Štěpánem Lukešem.

Spolu s Kavanem na Hanou míří také Ekrt, jenž patřil se sedmasedmdesáti body mezi nejproduktivnější hráče juniorské extraligy minulé sezony. Naskočil také do patnácti duelů za A tým Komety, v nichž nasbíral čtyři body za gól a tři asistence. „Honza je mladý šikovný útočník, kterého určitě chceme otestovat a hledat možnosti jak ho v sezoně využít," pravil Janeček.

Prostějov staví přes léto ambiciózní tým, který se hodlá poprat o čelo tabulky Maxa ligy. Součástí velkých letních změn byl i příchod odchovance Komety Pavla Jenyše.