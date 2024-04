Na velkou hokejovou horečku v Brně už to kvůli vypadnutí A týmu Komety ve čtvrtfinále extraligy nevypadá, na menší euforii je ale pod Špilberkem zaděláno. Juniorka jihomoravského klubu totiž po semifinálovém triumfu 3:1 na zápasy nad Spartou postoupila do finále extraligy juniorů. O svém postupu mladí Brňané rozhodli ve středeční partii v Praze v holešovické sportovní hale, kde po rozhodující trefě Jana Ekrta vyhráli 4:3 po prodloužení. Nyní Brňané čekají na soupeře, finálovou sérii na čtyři výhry zahájí v úterý buď doma s Karlovými Vary, nebo soubojem v Třinci.

Junioři Komety (na snímku v modrých dresech) slaví postup do finále po výhře na ledě Sparty. | Foto: HC Kometa Brno/Caroline Elizabeth Zalud

„Pro naše kluky to jsou neskutečné zápasy, které je posouvají dál. Byl to obětavý, soustředěný výkon a celé mužstvo si po celou sezonu šlo za svým cílem a snem. Je to odměna za celoroční práci a máme z toho obrovskou radost. Jsme ve finále a věříme, že nás přijdou podpořit naši fanoušci, kteří chodili už i v minulých zápasech a vytvářeli parádní kulisu. Pro naše kluky by to byl zážitek," pravil pro klubový web trenér brněnské juniorky Karel Beran, jenž vede tým od této sezony.

Brňané chtějí napodobit historický juniorský titul z roku 2018, o který se postarala parta kolem brankáře Lukáše Dostála a hráčů jako Matějové Novák a Svoboda nebo Luboš Horký s Tomášem Havránkem. Od té doby se Kometa podívala v juniorské extralize pouze jednou do čtvrtfinále, jinak závěrečné boje sledovala z povzdálí, průlom zažívají Brňané až letos.

Autogramiáda celého týmu i program pro děti. Kometa se rozloučí se sezonou

Junioři Komety ovládli základní část východní skupiny a následně skončili druzí v navazující nadstavbě o pořadí pro play-off za Třincem. Ve čtvrtfinále si Kometa poradila 3:2 na zápasy s Libercem a v semifinále skolila Spartu 3:1.

Tahouny týmu jsou brněnským fanouškům dobře známí Jan Ekrt, Adam Boltvan nebo Denis Svoboda, kteří v uplynulém ročníku nakoukli i do A družstva Komety. V bráně nečaruje nikdo jiný než fantom Jan Kavan.

Zbrojovka údajně oslovila Bílka nebo Guľu, na lavičce však pokračuje Polách

Před modrobílou skvadrou už číhá jediná překážka na cestě za vytouženým titulem. Ve finále se Kometa utká s lepším ze série mezi Karlovými Vary a Třincem, které po třech duelech vévodí Karlovy Vary 2:1 na zápasy a ve čtvrteční domácí partii mají mečbol k postupu do finále.

Pokud do finále postoupí Západočeši, odstartuje závěrečná série na čtyři výhry v úterý a středu na ledě Komety, pokud Třinec otočí semifinálovou sérii, začne se v úterý a středu na jeho ledě a v Brně se bude hrát třetí a čtvrtý zápas příští sobotu a neděli.

Už semifinálové duely proti Spartě sledovalo v brněnské Winning Group na Velký pátek a Bílou sobotu kolem třinácti stovek diváků, na finále se čeká ještě vyšší návštěvnost. Zažije Brno malou juniorskou hokejovou horečku?