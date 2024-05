Po třech letech zpět na místě činu. Na zahájení suché přípravy hokejové Komety nechyběl ani asistent trenéra Kamil Pokorný, který se do Brna vrátil po třech letech v Třebíči. Na začátku týdne měl při přípravě v areálu na Palackém vrchu k dispozici pouze část týmu.

Hokejisté Komety zahájili přípravu na nový ročník v posilovně. Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

„Začínáme s kluky, kteří s kluby dohráli dřív. Později se se připojí junioři, kteří hráli finále extraligy juniorů nebo Robert Říčka s Jakubem Konečným, tedy kluci, co se svými týmy došli daleko v play-off extraligy. Někteří mají individuální plány," shrnul Pokorný.

Nejasná je zatím budoucnost velkých osobností týmu, kapitána Martina Zaťoviče, který jedná o nové smlouvě a Petra Holíka, jehož v lednu brněnský klub kvůli nevýrazným výkonům poslal na hostování do prvoligového Zlína.

„Probíhají jednání, Petr se připravuje sám, což má zahrnuto i ve smlouvě," poznamenal kouč, jenž byl jako asistent trenéra u dvou titulů Komety v letech 2017 a 2018.

Rachůnek se po třesku vrací domů: Šok to nebyl a vše šlo rychle, Kometa je silná

Brňané zatím představili jména osmi akvizic pro novou sezonu, už brzy by mohlo být oznámeno jméno velké posily do brány Aleše Stezky.

„To jsou věci, které jdou trochu mimo mě, týkají se hlavně managementu klubu. Libor Zábranský nespí, shání se kvalita, čemuž musí odpovídat výkony. To je práce naše a hráčů, aby se cíle na ledě naplnily," uvedl Pokorný.

Suchou přípravu vede staronová kondiční trenérka Hana Bubníková, hokejisté Komety budou ale i v květnu a červnu chodit jednou týdně na led Sportcentra Lužánky.

Náhlá změna! Trápící se Start odvolal kouče Frimmela, kdo jej nahradil?

„Pracujeme s klukama pět dní v týdnu, měníme sportoviště. Je to o síle. Taky tam máme běh, hry, posilovnu a ve čtvrtek se přemístíme na led, kam půjde, kdo bude chtít. Budeme tam hlavně pilovat individuální dovednosti, brankáři to mají povinně," přiblížil plán suché přípravy Pokorný s tím, že první část přípravy skončí těsně před začátkem letních prázdnin.

S klubem Pokorný načíná sedmou sezonu, první po tříleté pauze, kterou strávil jako hlavní trenér Třebíče v Chance lize, kde na jaře skončil.

„Cítil jsem, že po letech na Vysočině malinko potřebuju změnu a že by to prospělo i mužstvu. Tři roky jsme pracovali nadstandardně tabulkově i výsledky. Přiznám se, že jsem si chtěl dát pauzu, pak se to všechno seběhlo tak, že Libor Zábranský o mě projevil zájem. Kometa je obrovská značka, která se těžko odmítá, což je i můj případ," podotkl Pokorný.

Do klubu ho zlákala i znalost prostředí. „Věděl jsem, že budu spolupracovat s lidmi, s nimiž si rozumím a že bude hlavní trenérem Jaroslav Modrý, i to rozhodlo," pověděl Pokorný.

Nevšední léto Komety. Zamíří na Lapač i do Alp, chybí tradiční soupeř

Se svým novým kolegou byl v kontaktu už před svým návratem do Komety. „Protože Třebíč a České Budějovice (Modrý na jihu Čech až do prosince 2022 trénoval - pozn.red.) lehce spolupracovaly, párkrát jsem tam byl na návštěvě, taky jsme si telefonovali. A taky teď, když spolupracovala Kometa a Třebíč," přiblížil Pokorný.

Ten Kometu pozorně sledoval i na dálku. „Po titulech to šlo malinko dolů a po tom semifinále v roce 2019 ještě níž. Odešli špičkoví hráči, legendy, které se zasloužily o tituly. Pořád si ale myslím, že Kometa hrála v této sezoně velmi slušný hokej a ve čtvrtfinále play-off proti Litvínovu chybělo málo k postupu do semifinále a pak se mohlo stát cokoliv. Myslím si, že klub jde správným směrem," dodal Pokorný.