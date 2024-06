Nový kouč Komety Pokorný: O týmu rozhoduju já, chci beka a řešíme útočníka

Žádné zemětřesení se v hokejové Kometě nekoná. Místo hlavního trenéra po nečekaném konci Jaroslava Modrého zaujme v Brně dobře známý Kamil Pokorný, který měl původně plnit roli asistenta trenéra. Půjde o jeho první velké extraligové angažmá v roli hlavního kouče. Vytipovaného už má i svého asistenta. „V hlavě někoho mám, ale je to úplně v úvodní fázi a nemá smysl to jméno vyřknout. Uvidíme, jak to dopadne," uvedl Pokorný, jenž v pátek dopoledne zakončil s brněnským týmem další týden letní přípravy.

Kamil Pokorný se po nečekaném konci Jaroslava Modrého po návratu z Třebíče stal hlavním koučem Komety. | Foto: ČTK