STANE SE MICHAL POSTAVA FANTOMEM?

I když z Komety zaznívají slova o tom, že Postava s Gašperem Krošeljem a Janem Kavanem mají rovnocennou pozici, vše navědčuje o tom, že jedničkou bude Michal Postava. Právě on, dvaadvacetiletá hvězda první ligy, by měl dostat nelehký úkol. Nahradit brankářskou jistotu posledních let Dominika Furcha. Zaujal i v přípravě na sezonu, v jejímž závěru vychytal dvě čistá konta.

Ostrá sezona a mistrovská sezona před náročným brněnským publikem je jiná disciplína než příprava. A už první zápasy naznačí, jak se Postava s očekáváními vyrovná. Pomoct mu může jeho klidná povaha. „Až čas ukáže, jestli dokáže nahradit Furcha. V brankářích ale problém nebude," pravil legendární brněnský zadák Jaromír Meixner.