Po dvou utkáních se v neděli do branky hokejové Komety vrátil mladík Jan Kavan a horší úvod zápasu s Karlovými Vary si nemohl představovat. Už ve druhé minutě totiž musel lovit puk ze sítě, jenže následně už jej nikdo nepřekonal. Jeho spoluhráči ukázali, v jaké pohodě aktuálně jsou, zápas jedenačtyřicátého kola extraligy ještě do poloviny duelu otočili a dokráčeli si pro další výhru. Západočechy doma zdolali 5:1.

Brněnští hokejisté (v bílém) v neděli zdolali Karlovy Vary 5:1. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Minutu a jedenapadesát vteřin. Tak dlouho trvalo, než Kometa obdržela první gól, ani rychlá trefa hostů ji však nesložila. „Nezačali jsme vůbec dobře, ihned jsme dostali gól, což je dost těžké na psychiku. Ukázali jsme ale zase sílu našeho týmu, který má jasně daný cíl a za ním si jde. Všichni na střídačce stále věřili, že to pro nás dopadne dobře,“ popsal brněnský útočník Tomáš Vincour.

Právě on ještě před polovinou první třetiny vyrovnal, od té chvíle už byl na ledě jen jeden tým. Na další přesnou trefu si domácí fanoušci počkali do dvaadvacáté minuty, kdy Kometa oprášila svou velkou zbraň.

Povedená kombinace při přesilové hře skončila u Lukáše Cingela, který Brňany poslal do vedení. „Existovali jsme na ledě jen v první třetině, kdy jsme byli konkurenceschopní. Pak jsme udělali nesmyslný faul, Kometa z přesilovky vstřelila vítěznou branku a od té chvíle byl na ledě jen domácí tým,“ rekapituloval karlovarský asistent trenéra Václav Eismann.

Další trefu si Kometa připsala těsně po polovině zápasu, kdy se prosadil Steve Moses. Ten si užil gólovou radost vůbec poprvé od konce minulého roku. „Od druhé třetiny jsme zvedli tempo, dařilo se nám nakládat lépe s pukem a vytvářeli jsme si i šance. Navíc jsme si pomohli přesilovkou,“ těšilo brněnského kouče Jaroslava Modrého.

Do ještě lepší pozice se Brňané dostali na začátku závěrečné třetiny. Ve třiačtyřicáté minutě totiž Andrej Kollár zvyšoval už na 4:1.

VIDEO: Zbrojovka dala Hodonínu pět branek, rozjela se ale až po přestávce

Skóre uzavřel symbolicky domácí kapitán Martin Zaťovič, který upravil na konečných 5:1 pět vteřin před koncem. „Mrzí mě dvě věci. Za prvé jak jsme se prezentovali a předvedli fanouškům, a pak jak jsme v tom nechali doslova vykoupat gólmana Dominika Frodla, který nám v průběhu sezony přinesl hromadu bodů. Od nás to byl velice nepovedený zápas, až trapný,“ zlobil se Eismann.

Domácímu realizačnímu týmu opět vyšel tah v brankovišti, kam vrátil osmnáctiletého Kavana. Ten od druhé minuty utěsnil všechny skulinky a připsal si dvaadvacet zákroků.

Dominik Furch utkání sledoval jen z lavičky. „Byla to kombinace toho, že jsme chtěli nechat Dominika odpočívat a Honza si další start zasloužil. Hrozně nám pomohl při té situaci, ve které jsme byli, a je fajn mít takový tandem. Honza se to postupně učí a má v Dominikovi super vzor,“ pochvaloval si Modrý.

VIDEO: Líšeň nezastavilo ani zranění střelce. Při výhře se poprvé prosadil Hapal

Brněnskému celku tak příliš nevadila ani absence dvou důležitých členů základní sestavy, kteří si z minulého zápasu s Hradcem Králové odnesli zdravotní komplikace.

I bez Tomáše Marcinka a Rhetta Hollanda si Kometa připsala sedmou výhru z posledních osmi duelů. „Jsou zranění, ale mělo by to být krátkodobé. U Marciho uvidíme, půjde v pondělí na vyšetření, ale snad to nebude nic vážného, protože je důležitou součástí týmu,“ doplnil brněnský lodivod.

Jeho svěřenci se díky třem bodům vrátili na šesté místo extraligové tabulky a nadále nahánějí první čtyřku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále.Na čtvrtý Litvínov Jihomoravané ztrácí čtyři body a právě na ledě Vervy se představí v dalším zápase. Důležitý zápas pro zbývající vývoj základní části startuje ve čtvrtek od půl šesté večer.