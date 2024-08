Vstup do turnaje Dolomiten Cup hokejistům Komety podobně jako před osmi lety při první účasti nevyšel. Brňané v italském Neumarktu podlehli 1:4 švýcarskému Klotenu a v neděli si od 15:45 zahrají jen o třetí místo s horším ze sobotního souboje mezi italským Pustertalem a německým Frankfurtem. O jediný gól Komety se postaral už v šesté minutě obránce Jan Ščotka.

Právě svou trefou dostal mistr světa z nedávného světového šampionátu Kometu do vedení, další gól už brněnský celek nevstřelil. ,

,Kloten byl hodně dobrý v tom, jak nám bral puky. Dívali jsme se na to na videu, jak zakládají útoky, jakým způsobem chodí dopředu.To je ale hokej. Pořád jsou to přípravné zápasy a mužstvo se sehrává. Vše si musí ještě sednout, ale věřím, že jakmile se tak stane, bude to super,” přesvědčoval pro klubový web slovinský brankář Komety Gašper Krošelj, který si odbyl premiéru v brněnském dresu.

Brňané nastoupili v Neumarktu v plné palbě, scházel jen obránce Tomáš Bartejs, který do Itálie ani neodcestoval. Kometa měla navrch v úvodní části, ale kromě trefy Ščotky z toho nic nevytěžila, naopak Kloten srovnal v 16. minutě, kdy se prosadil Misha Ramel.

Od druhé části ovšem byli aktivnější Švýcaři, a o obrat se ve třiatřicáté minutě postaral Dario Meyer. Kloten pak ve třetí třetině ještě dvěma góly navýšil svůj náskok.

,,Hodně trénujeme a myslím, že jsme měli docela těžké nohy. Včera i dnes před zápasem jsme měli tréninky. Dnes to byl normální trénink, ne nějaký lehčí předzápasový, takže to pro nás bylo docela těžké. Myslím, že se to ukázalo na konci první třetiny. Prostě nás trošku zbrzdily nohy, z čehož pak plynou chyby.” přemítal Krošelj.

Kometa se účastní Dolomiten Cupu podruhé, při první účasti v roce 2016 před mistrovskou sezonou Brňané prohráli oba zápasy 2:3 a skončili na turnaji poslední.

Kloten - Kometa Brno 1:4

Třetiny: 1:1, 2:0, 1:0.

Branky a nahrávky: 17. Ramel (Niku), 33. Meyer (Profico), 36. Ojamäki, 58. Steiner (Niku, Meyer) – 6. Ščotka (Říčka, Ďaloga).

Rozhodčí: Lazzeri – Fleischmann, Pardatscher.

Vyloučení: 1:0.

Kometa Brno: Krošelj – Ščotka, Davidson, Beaudin, Gulaši, Ďaloga, Holland, D. Svoboda – T. Rachůnek, Cingel, Flek – Pospíšil., Marcinko, Jedlička – Okál. Konečný, H. Zohorna – Zaťovič (C), Kollár, Říčka.