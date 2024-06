Těžký rébus řeší zkraje června boss hokejové Komety Libor Zábranský. Potřebuje obsadit místo hlavního trenéra, které se uvolnilo po nečekaném konci dosavadního kouče Jaroslava Modrého, jenž kvůli rodinným důvodům utnul své angažmá v Brně. Bez práce jsou třeba i velká trenérská jména jako Václav Varaďa, Miloslav Hořava nebo Miloš Holaň.

Jaroslav Modrý (na snímku uprostřed) nečekaně skončil v Kometě. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Je to trošku překvapivé, ale pochopitelné, když má Jarda Modrý americkou manželku a v USA děti. Zas až tak mě to ale nezaskočilo, slyšel jsem, že je víc Američan než Čech. Je to ale škoda, protože v Kometě odvedl dobrou práci. Věděl, co chce a co potřebuje a měl jsem pocit, že i hráči ho uznávali nejen jako bývalého hokejistu NHL, ale i jako trenéra. Neměl to lehké, když přišel do Brna, ale šlo to pod ním nahoru," uvedl legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Kometa je tak uprostřed suché přípravy v nejistotě. Případnou variantou by mohlo být povýšení asistenta trenéra Kamila Pokorného do role hlavního kouče. „Nevidím důvod, proč by Kamil nemohl být hlavní trenér. Samozřejmě byl kouč v první lize v Třebíči a to je oproti extralize nějaký rozdíl, ale problém bych v tom neviděl. Možná tak bude Libor Zábranský s kolegy uvažovat. Zato v mládežnických kategoriích Komety není nikdo, po kom by mohli sáhnout," přemítal Meixner.

Konec pana respektovaného. Modrý zažil v Kometě vánoční laso i šok z parťáka

Co případně jeden ze základních kamenů dvou mistrovských titulů z let 2017 a 2018 Martin Erat? „Napadl mě, ale je otázka, jestli by do toho šel. Trénuje v Americe v Nashvillu, má tam děti, takže to je velká otázka," pověděl Meixner.

K mání jsou však i velká jména zvenčí, která zatím nemají angažmá. Václav Varaďa dostal v půli ledna vyhazov z nabušených Pardubic, Miloš Holaň skončil už na podzim ve Vítkovicích, s nimiž v ročníku 2022/2023 zažil jednu z historických sezon nebo Miloslav Hořava, který se rozloučil ve Spartě. Ten ale avizoval, že si hodlá dát od hokeje pauzu.

Šok v Brně! Kometa je bez trenéra, Modrý musel skončit. Proč nemůže pokračovat?

„Nemyslím si, že je potřeba jít po velkém jménu, nejde o záruku úspěchu. Může přijít velké jméno a někdy si to nesedne, nedojde tam k symbióze. Každý z těch třech je navíc svéráz. V Kometě byl krátce jen Varaďa, který tady chvíli hrál (v sezoně 2009/2010 - pozn.red.) a i když se tu motal jako nudle v bandasce, tak načichl prostředí. Otázka, jak je to s jeho odstupným a jak by to fungovalo mezi ním a Liborem," zamyslel se Meixner.

Nový kouč bude mít v Kometě za úkol připravit na sezonu poměrně zásadně obměněný kádr. Klub se zatím rozloučil se dvanácti hráči a přivítal osm akvizic, další ještě mají přijít. „Je to docela radikální změna a borci, kteří přicházejí, nejsou úplně nejmladší. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby té omladiny bylo víc. Necháme se překvapit, snad starší hráči, kteří se vrací, mají pořád hlad po úspěchu," uzavřel Meixner.