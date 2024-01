Petr Holík opustil Kometu po bezmála šesti letech.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Posledních bezmála šest let si brněnský fanoušek jen těžko dokázal představit přesilovky Komety bez kreativního centra Petra Holíka.

Zlínský rodák přispěl k titulu v roce 2018 a ještě minulou sezonu byl nejproduktivnějším hráčem brněnského celku.

Vstup do sezony mu ale nevyšel, zbrzdila ho navíc zranění. Jeho odchod do Chance ligy do rodného Zlína je přesto překvapením. „Jednalo se o vzájemnou dohodu obou stran. Víme, že sezona se pro mě nevyvíjela dobře. Potřeboval jsem nějaký restart. Doufám, že to klapne,“ pravil Holík.

