Konec nejistoty. Kapitán hokejové Komety Martin Zaťovič přidá v Brně další sezonu, která bude už jeho devátou na jihu Moravy. Trojnásobný extraligový šampion v lednu oslaví čtyřicáté narozeniny a pokud mu vydrží zdraví, překoná novodobý klubový rekord v počtu zápasů. Se 465 starty mu k vyrovnání vedoucího Tomáše Malce chybí dvaatřicet zápasů.

Martin Zaťovič se na novou sezonu připravuje v rodném Přerově. | Foto: Deník/VLP Externista

„S Liborem Zábranským (majitelem klubu - pozn. red.) jsem byl na pokračování domluvený delší dobu a podpis smlouvy byl v podstatě jen formalitou. Od konce sezony jsme průběžně v kontaktu. Osobně jsme se naposledy potkali při květnových Českých hrách v Brně. Něco jsme si k tomu řekli, podali si na to ruku, a tím jsem to považoval za uzavřenou záležitost. Tuto středu jsem měl ještě zdravotní prohlídku, na které dopadlo všechno v pořádku, takže super. Byl to pro mě asi sto padesátý test v kariéře," uvedl pro klubový web Zaťovič.

Přerovský rodák zažil s Kometou oba tituly v letech 2017 a 2018, od roku 2019 je kapitánem týmu. V uplynulé sezoně výrazně zvýšil produktivitu oproti předcházejícímu roku. Zatímco v ročníku 2022/2023 zaznamenal v základní části patnáct bodů, v uplynulém jedenatřicet. V play-off, které pro Kometu skončilo čtvrtfinálovým vyřazením 2:4 na zápasy s Litínovem, pak přidal dva body v šesti duelech.

„Cítím, že tady mám ještě nedokončenou práci. Brno je prakticky můj domov, jsem tu už mnoho let a nikdy jsem se netajil tím, že individuální statistiky moc nesleduju. Baví mě, že Kometa má jen ty nejvyšší cíle. Stále mám obrovskou touhu vyhrávat a chci týmový úspěch," burcoval Zaťovič.

Ten se na sezonu připravuje individuálně v rodném Přerově, ale ve čtvrtek nechyběl na tréninku Komety pod vedením kickboxera Lukáše Hrona. „Znám tyto techniky, boxujeme celkem často, a ve čtvrtek dopoledne to bylo perfektní. Poznal jsem i nové kluky, kteří do Komety přišli, i když s většinou jsme se znali coby soupeři. Pak jsem samozřejmě pozdravil i ty, co se vrátili, včetně trenéra. Se všemi jsem si podal ruku a těším se na spolupráci," dodal Zaťovič.

