V následující sezoně se může stát hrdinou a oblíbencem fanoušků hokejové Komety. Brankářský fantom Chance ligy Michal Postava z Přerova právě v Brně poprvé nakoukne do extraligy a pokud naváže na výkony ze druhé nejvyšší soutěže, mají se na jihu Moravy na co těšit. Postava patřil v posledních dvou letech statisticky mezi nejlepším gólmany první ligy. V pondělí začal druhý týden suché přípravy v Kometě. Variantou přitom byl i odchod do ciziny. „Myslím si, že se něco zvenku řešilo, ale spíš jsem chtěl zůstat v Česku," povídá dvaadvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí.

Michal Postava poprvé natrvalo opustil Přerov, na novou sezonu se chystá s Kometou. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Jak vypadal váš přesun do Komety?

Někdy v říjnu nebo listopadu jsem dostal nabídku, těch bylo víc, takže jsem si vše nechal projít hlavou a na přelomu roku jsme se domluvili, že od další sezony budu hráčem Komety.

Co rozhodlo pro Brno?

Všechno možné. Že bych mohl dostat víc prostoru a v klubu se líp rozvíjet, to vše dohromady rozhodlo.

Pomohlo i to, že jste v Kometě už nastupoval v juniorce?

Ano, i to byl faktor, že to v Brně znám, mám kontakty na hráče z juniorky i trenéry. Byl jsem tam i loni připravený na play-off, takže vím, jak to v klubu funguje.

Cítil jste, že je načase udělat krok kupředu? Že už jste Chance ligu přerostl?

Asi ani necítil. Snažil jsem se věnovat svým výkonům v první lize až do konce sezony. To že teď mohu povýšit, je ale skvělé.

Jak náročné pro vás bylo loučení s Přerovem?

Samozřejmě se opouštěl těžko. Kariéra ale bude dlouhá a je to posun nahoru. Když těch posunů bude víc, budu jen rád (úsměv).

Co očekáváte od extraligy?

Bude to pro mě překvapení, nemám tam ani jeden zápas. Viděl jsem to jenom ze střídačky, věřím ale, že se na nejvyšší soutěž dobře připravím.

Zatím jste na soupisce s překvapením minulé sezony Janem Kavanem jen dva brankáři. Znáte se?

Jo, Honzu převeleli předloni na dva zápasy do Přerova. Byl jsem s ním asi na třech trénincích a známe se z tréninků z některých mládežnických kategorií.

Jak se stavíte ke zprávě, že Kometa chce přivést ještě jednoho gólmana se zvučným jménem? Hovoří se o Aleši Stezkovi…

Určitě vnímám, že konkurence bude vyšší než v Přerově. S tím člověk v Kometě musí počítat. Brankářů se tu protočilo hodně a vždy tu byla kvalita. Doufám, že konkurence bude zdravá.

V Přerově jste patřil mezi nejvytíženější brankáře i v jednotlivých duelech, kdy na vás létalo i přes čtyřicet střel. Takové vytížení asi v Kometě nezažijete…

(smích) To patřilo k Přerovu, systém byl tak nastavený. Po příchodu nového trenéra a úpravě stylu těch střel už ale tolik nebylo. Určitě ovšem půjde o změnu oproti první lize.

Koho jste před příchodem znal v kabině?

Kometou prošlo hodně kluků z Přerova, třeba Zdeněk Okál nebo Radek Kučeřík, co už odešel. Kosáka (Jakuba Kosa - pozn. red.) jsem znal z mládežnických kategorií.

Teď lépe poznáváte své nové spoluhráče při suché přípravě. Jednou týdně chodíte i na led. Sedí vám to?

Ano, samozřejmě hlavní jsou tréninky mimo led, abychom nabrali kondici. Ale jsem rád za to, že tam máme i led. Je super, když si ho člověk osahá a potom v v létě nevyjede až po třech měsících na brusle. Nebude to takový šok.

Plánujete se přestěhovat do Brna, nebo dojíždíte z Přerova?

Zatím při letní přípravě dojíždím a pak budu řešit bydlení.

Michal Postava

narozen: 28. února 2002

post: brankář

současný klub: Kometa Brno

bývalé kluby: Přerov, Kopřivnice