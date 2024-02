Zrádná pauza. Kometě jednou prospěla, jindy ublížila, teď začíná boj o čtyřku

Před čtyřmi roky naposledy postoupili přímo do čtvrtfinále extraligového play-off, které se tehdy kvůli začínající pandemii koronaviru neuskutečnilo. Hokejisté Komety skončili na šesté, poslední přímé postupové příčce. V následných třech letech museli Brňané vždy do předkola, jemuž se mohou letos vyhnout, i když přímo do čtvrtfinále postupují pouze čtyři nejlepší. Brňané ale devět kol před koncem základní části ztrácí v našlapané pasáží tabulky na čtvrtý Liberec pouhé dva body a mají tři zápasy k dobru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V zatím posledním vzájemném měření sil podlehla Kometa Českým Budějovicím 28. prosince na domácím ledě 2:5. Připomeňte si utkání v galerii. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Hned první duel napoví o šancích brněnského celku, protože Kometa se ve středu od půl šesté večer představí na ledě Českých Budějovic, které mají o zápas a bod víc a v tabulce jsou šesté. Jihomoravané se před pauzou pyšnili nejlepší formou v lize, když vyhráli osm z posledních deseti duelů. „Reprezentační přestávky jsou ale vždycky zrádné, už jako hráč jsem ta přerušení neměl rád. Jste rozjetí a naráz se nehraje. Otázka pak je, kdo se objeví v jaké formě,“ nabídla pohled legenda brněnské Komety Jaromír Meixner. Brňanům předcházející dvě reprezentační pauzy sedly odlišně. Zatímco po listopadové se vrátili do extraligového kolotoče svou nejvyšší výhrou sezony 8:1 nad Kladnem a i z následných pěti duelů čtyři vyhráli, po prosincové naopak čtyři z pěti zápasů nezvládli. Smutná zpráva z Komety. Zemřel legendární fanoušek Lachtan V následných pěti dnech čekají na Brňany tři duely, po středeční partii hostí v pátek Kometa Kladno a v neděli sehraje šlágr na ledě pražské Sparty. „Máme to samozřejmě v hlavě, že čtyřka je blízko. Pro nás je ale daleko důležitější předvádět kvalitní výkony, aby byl náš herní projev správný. Pokud bude vše v pořádku, budeme každý den kvalitně pracovat, bude se to nabalovat a je ve výsledku jedno, jestli jste čtvrtí nebo sedmí. Podívejte se na Třinec, ze kterého místa se v loňské sezoně propracoval až k titulu,“ poukázal pro klubový web trenér Komety Jaroslav Modrý na situaci Třince, který dokráčel k titulu ze šesté pozice.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu