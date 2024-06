Jen tři dny trvalo, než hokejová Kometa obsadila post hlavního trenéra uprázdněný po nečekaném odchodu Jaroslava Modrého. Jeho místo zaujme zkušený kouč Kamil Pokorný, který měl být původně Modrého asistentem. Zbývá už tak dořešit jen otázku, kdo bude kromě Jiřího Horáčka jeho asistentem.

Kamil Pokorný se stal po konci Jaroslava Modrého hlavním trenérem Komety. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Samozřejmě si toho moc vážím. Do Komety jsem původně přišel v jiné roli, ale situace kolem Jardy Modrého se vyvinula tak, jak se vyvinula. Dostal jsem od majitele klubu Libora Zábranského nabídku a cítil jsem, že je ho z jeho strany velký zájem. Dobře mě zná a ví, jak pracuju a po krátkém uvážení jsem se rozhodl, že nabídku přijmu. Je to pro mě velká čest a zároveň zodpovědnost, protože vést Kometu z pozice hlavního trenéra musí být pro každého jako jeden z vrcholů," uvedl Pokorný pro klubový web.

Pokorný se do Brna vrátil letos na jaře po třech letech v prvoligové Třebíči. Sedmapadesátiletý stratég při svém prvním brněnském angažmá v letech 2015 až 2021 slavil v roli asistenta trenéra po boku bosse Libora Zábranského v letech 2017 a 2018 mistrovské tituly v extralize. Nyní si vyzkouší roli hlavního kouče. Tu zatím plnil výhradně v mateřské Třebíči.

Meixner: Konec Modrého v Kometě? Nezaskočil mě, klub nepotřebuje velké jméno

„Poslední tři roky jsem strávil v Třebíči, nyní navazuju na šest krásných let v Brně, kdy jsme slavili dva tituly. Celkově trénuju sedmadvacet let, a že to přišlo právě teď a budu hlavním trenérem extraligového mužstva, toho si moc vážím a jsem za to rád," podotkl Pokorný.

V Kometě teď řeší, jak obsadí volné místo asistenta trenéra. „Chceme se dobře rozhodnout a mít to vyřešené do té doby, než půjdeme všichni na led. Ideálně však co nejdřív," podotkl Pokorný.

Toho s týmem čeká do konce června suchá příprava. „Pak budou mít kluci čtrnáct dnů volno. Čekají nás také testy a po dovolené postupně přejdeme na led. Letos sezona začíná až 18. září, což je asi nejzazší termín, kdy byl a my k tomu budeme uzpůsobovat tréninky," dodal Pokorný.

Kometa tak rychle vyřešila situaci kolem hlavního trenéra po konci Jaroslava Modrého, jenž v pondělí oznámil, že z rodinných důvodů své angažmá v Kometě končí.