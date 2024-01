3. prosince loňského roku začal advent a hokejisté Komety taky naposledy v extraligovém utkání naplno bodovali. V Liberci triumfovali jasně 6:1. Od té doby Kometa odehrála devět zápasů, přičemž sedm z nich prohrála a dva v prodloužení vyhrála. I kvůli výsledkově nevydařenému období se Brňanům vzdálily celky z první poloviny tabulky a naopak přiblížily týmy za nimi. Jeden z nich - Olomouc - ztrácí na osmou Kometu z desátého místa už jen dva body. A právě hanáckého soupeře Kometa v pátek od šesti hodin večer přivítá na svém ledě.

Hokejisté brněnské Komety v bláznivém utkání podlehli Pardubicím 6:7 po prodloužení. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V Brně věří, že se odrazí od bláznivého středečního duelu s Pardubicemi, v němž po dvou třetinách prohrávali 1:5, ale třetí třetinu stejným poměrem ovládli a s favoritem soutěže padli až 6:7 v prodloužení.

„Jenom je škoda, že jsme to nedotáhli až do úplného konce. Je ale asi spravedlivé, že bod navíc nemáme. Honili jsme to totiž na poslední chvíli, ale když dáte Pardubicím pět gólů za jednu třetinu, musí to být pro každého psychická vzpruha," pravil autor hattricku ve středečním utkání Daniel Gazda, se čtrnácti góly nejlepší střelec Komety.

Naděje Komety Kavan o platbě za výhru, NHL, Furchovi i studiu v Litoměřicích

Kometa řeší problémy v defenzivě jak na brankářském postu, kde ještě nějakou dobu bude scházet již trénující Dominik Furch, tak v obraně, kde na dlouhé týdny vypadli zadák Rhett Holland a po nešťastném střetu s Janem Mandátem v utkání s Pardubicemi i Radek Kučeřík. „Je to problém, ale paradoxně jsem tak dostal šanci v A týmu Zlína i já, když byla marodka a trenéři po mně sáhli do juniorky," vzpomínal Gazda.

Palčivá je v posledních týdnech taky brankářská otázka. Ve čtyřech z posledních pěti utkání Brňané vždy měnili v průběhu zápasu gólmana, naposledy teenagera Jana Kavana střídal Štěpán Lukeš. Jihomoravané už dali prostor i gólmanovi ze spřízněné Třebíče Pavlu Jekelovi, jemuž ale duel na konci loňského roku nevyšel a na Kladně střídal ještě před polovinou zápasu.

FOTO: Čekání na domácí výhru je u konce, Basket v ENBL sťal lotyšskou Valmieru

Kometa ještě může sáhnout třeba po mladém gólmanovi Přerova Michalu Postavovi, který je s procentuální úspěšností 94,04 procenta druhým nejlepším brankářem Chance ligy.

Ani páteční soupeř Brna z Olomouce nezažívá nejpovedenější období. Naposledy sice Kohouti v neděli přehráli doma Plzeň 7:3, ale šlo o jejich teprve druhou výhru ze sedmi utkání po prosincové reprezentační pauze.