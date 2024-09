„Hráli jsme šest zápasů venku, jeden jsme nedohráli, tak to je. Chtěli jsme se odrazit od těch dvou domácích zápasů, což se nám myslím trochu povedlo, ale nic to neznamená. Ve středu nastává Den D a Hodina H a tam už půjde o body," pravil trenér Komety Kamil Pokorný.

Tomu znovu scházelo zraněné kvarteto Andrej Kollár, Tomáš Rachůnek, Zdeněk Okál a brankář Gašper Krošelj. „Ta zranění jsou bohužel na dýl. První, kdo by se měl vrátit do hry, je Andrej Kollár. Krošelj se připojí snad ve čtvrtek, ale je to složité, měsíc jsme ho neviděli. Osmnáct dní byl na olympijské kvalifikaci, teď je deset dní nemocný," pověděl Pokorný.

Proti Olomouci vychytal druhé čísté konto v řadě brankář Michal Postava, jenž dostal prostor v šesti z osmi duelů přípravy. „Proti Slovanu měl Posty tu nulu jednodušší, tentokrát si ji vychytal zvlášť v první třetině, takže si ji zasloužil," podotkl Pokorný.

Skóre duelu s Olomoucí otevřel ve dvanácté minutě Kristián Pospíšil, jenž byl ve správný čas na správném místě a zblízka se do odkryté brány nemýlil. První bod za asistenci si v Kometě připsal mladý slovenský forvard Maroš Jedlička. „Potěšilo to celou naši pětku, že jsme se prosadili. Celkově jako tým jsme rádi, že máme další výhru s nulou, potěší to do začátku sezony," přesvědčoval slovenský forvard.

Brňané byli aktivnějším týmem, ale řadu šancí nevyužili, až ve 26. minutě se brněnským fanouškům ukázala jarní akvizice Robert Říčka, jenž přesnou ranou prostřelil brankáře Olomouce Jakuba Sedláčka. Těsně po polovině zápasu pak dostal Brno do trháku Jakub Kos. Hostům se už zkorigovat skóre nepovedlo.