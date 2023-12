Peter Mueller (na snímku vpravo) rozhodl prodloužení šestého čtvrtfinále play-off extraligy mezi jeho Vítkovicemi a Kometou.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

KAT MUELLER. V předkole play-off hokejisté Komety v atraktivní sérii jasně přehráli 3:1 na zápasy Mladou Boleslav vedenou jejich bývalým trenérem Jiřím Kalousem a ve čtvrtfinále narazili na Vítkovice, které měly v zádech historickou základní část.

Brňané druhý tým tabulky potrápili. Vyrovnaná série putovala na šestý duel do Brna a utkání dospělo do prodloužení. V něm o triumfu Vítkovic a jejich posunu po výhře 4:2 na zápasy do semifinále rozhodl Peter Mueller, bývalý hrdina Komety, který ale před sezonou nečekaně v Brně skončil a zamířil právě do Ostravy.