Ještě v minulé sezoně 2022/2023 byl nejproduktivnějším hokejistou Komety, nyní se však cesty brněnského klubu a bývalé dlouholeté opory Petra Holíka rozcházejí. Dvaatřicetiletý zlínský rodák na jižní Moravě končí, přestože měl smlouvu na příští ročník. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Petr Holík po šesti letech definitivně opouští Kometu. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Chci Petrovi popřát do další části kariéry jen to nejlepší. Odehrál za Kometu skvělé zápasy, ale ve skladbě kádru, který teď budujeme, už by nedostával tolik prostoru,“ vysvětlil pro klubový web majitel Libor Zábranský.

Holík přišel do Komety v lednu 2018 nejprve na hostování z Mladé Boleslavi výměnou za Vojtěcha Němce a Lukáše Nahodila a s týmem hned slavil obhajobu extraligového titulu. Následně kreativní centr podepsal v Brně smlouvu a v klubu vydržel šest roků.

V letech 2019 a 2023 byl nejproduktivnějším hráčem Komety. Pověstná byla Holíkova spolupráce v elitní formaci s Peterem Muellerem a kapitánem Martinem Zaťovičem. Jako první skončil v Kometě před dvěma roky Mueller, po tomto ročníku definitivně Holík a nejistá je i budoucnost Zaťoviče.

Holíkovi uplynulá sezona nesedla. Hovořilo se o nedostatečné kondici nyní dvaatřicetiletého forvarda, v třiceti duelech za Brno nabral na své poměry jen slabých jedenáct bodů, a tak jej Kometa poslala v lednu na hostování do rodného Zlína hrajícího Chance ligu. Ani tam se mu ale příliš nevedlo, ve čtrnácti duelech za svůj rodný klub zaznamenal sedm bodů, v play-off přidal jen další čtyři v patnácti duelech.