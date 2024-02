Do konce základní části zbývá Brňanům odehrát devět zápasů a jsou v reálné hře o čtvrtou příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off.

OBRAZEM: Zápas blbec. Start si dal dva vlastní góly, v Opavě vyfasoval šestku

Na čtvrtý Liberec Brňané aktuálně ztrácejí dva body a mají tři utkání k dobru. „V Kometě si vše sedlo. Týmu pomohli gólmani. Honza Kavan chytal fantasticky, pak na něj navázal i Dominik Furch, tedy až na zápas v Třinci (Furch byl v premiéře po návratu u porážky 1:5 na ledě Ocelářů – pozn. red.), kde podle mě byla chyba ho nasadit. Dalo se ještě chvíli počkat. Celý tým brankářům pomáhá. Není třeba se ale nutně honit za čtvrtou pozicí v tabulce. Je otázka, jestli pak ta pauza mezi základní části a čtvrtfinále spíš neuškodí,“ přemítal Meixner.

Kádr Komety doznal v lednu několika změn, klub ohlásil příchod dvou zámořských akvizic – amerického beka Zacha Osburna, který přišel z Mladé Boleslavi výměnou za Alexe Lintuniemiho, a kanadského obránce Grega Mora.

„Kanadýr zatím není moc vidět, je nevýrazný, ale možná se do toho dostane. Osburn tam taky nejprve lítal jak postřelený, dělal jeden kiks za druhým a byl zralý na to, aby ho naložili do vlaku a poslali zpátky, ale už si zvykl. Ví, co od něj tým potřebuje,“ glosoval zámořské posily Meixner.

FOTO: Šílený program zakončený výhrou. Brněnský návrat na páté místo řídil Lee

V posledních dnech před uzávěrkou přestupů 31. ledna se taky mohutně spekulovalo o příchodu hvězdné posily do útoku Martina Frka. Přesun třicetiletého forvarda se zkušenostmi z NHL se ovšem nekonal, Frk zůstal ve Švýcarsku. „Jestli v Brně bude Frk, nebo ne, není podstatné. Tým je dostatečně kvalitní na to, aby zakončil sezonu úspěšně. Kádr je široký a dobře prokládaný juniory,“ podotkl Meixner.

Velkým tématem posledních týdnů byl taky odchod hvězdného brněnského útočníka Petra Holíka, jehož Kometa kvůli neuspokojivým výkonům v půli ledna poslala na hostování do prvoligového Zlína.

„Upřímně řečeno mě to překvapilo. Vím, že na něj byly výtky, že nemá kondici. Ale tito zkušení hráči se rozjíždějí pomaleji. Dal bych mu ještě v Kometě šanci. Ale nemůžu říct, že šlo o špatné rozhodnutí, protože nevidím dovnitř kabiny a co se tam dělo,“ dodal Meixner.