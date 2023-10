FOTO: Brněnské defenziva dál válí, ke skalpu Plzně stačily Kometě dva góly

Dobrá forma hokejové Komety z posledních dní pokračuje. Ve čtvrteční defenzivně laděné předehrávce desátého kola zvítězila v Plzni 2:1 a po tragickém úvodu sezony dál stoupá tabulkou, minimálně do pátečního večera vyšplhala už na sedmou příčku. „Kluci ty tři body vybojovali, byla to od nich výborná práce,“ chválil své svěřence do kamery O2 TV Sport brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Hokejisté brněnské Komety (v tmavém) zdolali ve čtvrteční předehrávce 10. kola Plzeň 2:1. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ