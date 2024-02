Posily Komety: Osburn už není zralý na naložení do vlaku, Hrbas překvapil

Ani Martin Frk, ani Cody Eakin, o nichž se v souvislosti s last minute přesunem do hokejové Komety spekulovalo, nakonec do brněnského klubu nezamířili. Jihomoravané tak po velkém jarním zemětřesení v této sezoně kádr v průběhu roku příliš neobměnili. A zatím se Brňanům tato strategie vyplácí, protože v závěrečné pasáži základní části extraligy zabojují o čtvrtou příčku zajišťující čtvrtfinále play-off. Několik jmen ale do Brna přišlo i v průběhu tohoto ročníku. Deník Rovnost zmapoval, jak se v Kometě (staro)noví hráči uchytili.