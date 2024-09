Do začátku nového extraligového ročníku už zbývají necelé dva týdny a pomalu se začínalo mluvit o formě brněnského celku, který v nedávných duelech podlehl Olomouci, Vídni i Vsetínu.

Při návratu do Winning Group Areny si však Kometa spravila chuť. Slovan přehrávala od úvodních minut, od vyššího vedení ji dlouho bránil jen hostující gólman Andrej Šutov, který pochytal hned několik tutovek. „Zvlášť na domácím hřišti jsme do toho chtěli šlápnout. Předchozí zápasy nebyly úplně optimální, už chybí jen kousek do začátku extraligy, takže jsme si řekli, že pojedeme na sto procent. A bylo to dobré,“ rekapituloval útočník Komety Jakub Flek.

Na střelu kanadského obránce Nicolase Beaudina v sedmé minutě už kazašský brankář nedosáhl, a domácí tak otevřeli skóre.

A po polovině zápasu už se konečně rozstříleli. Nejprve se ve 35. minutě prosadil Adam Zbořil, těsně před druhou sirénou pak navýšil vedení brněnský kapitán Martin Zaťovič.

Brňanům navíc vyšel i vstup do třetí třetiny, kdy se rychle trefil Jakub Flek. Domácí dominanci už v závěru jen stvrdil mladý útočník Jakub Kos. „Myslím si, že to splnilo vše, co jsme chtěli. Zvedli jsme si sebevědomí, hráli jsme hodně v soupeřově útočném pásmu, což je pro psychiku taky důležité. Mysleli jsme ale i na obranu, pokryli jsme, co jsme měli. I když tam ještě byly menší mezery,“ popsal Flek.

Michal Postava tak udržel čisté konto, první start za Kometu si připsal teprve šestnáctiletý mladík Vojtěch Kubín. Jihomoravané Slovanu vrátili porážku ze začátku srpna. „Výkon byl velice slušný. Naše hra měla vysokou intenzitu, byli jsme ve výborném pohybu, díky čemuž jsme vyhrávali téměř všechny souboje. Rychle jsme přecházeli přes střední pásmo a dokázali jsme se držet v útočné třetině. Jediným negativem tak je opět koncovka. Výsledek 5:0 vypadá hezky, ale všichni viděli, že gólů mělo padnout víc,“ dodal Pokorný.

V generálce na novou sezonu se jeho svěřenci představí v úterý opět před svými příznivci proti Olomouci.