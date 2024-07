„Rhett dostal o týden delší volno, aby neodjel od manželky a malého hned po porodu. Vždy přijde parádně připravený, takže v tom nevidíme problém," uvedl po prvním společném tréninku na ledě hlavní trenér Kamil Pokorný.

Se svými svěřenci se připravuje v provizorním prostředí krasobrulařské haly, ve stánku Komety se totiž opravuje střecha. „Nemáme problém s tím být v menší hale. Led byl kvalitní i na to, že se nás sešlo čtyřiadvacet plus gólmani. Při rekonstrukci střechy v hlavní hale se nenašli žádní kostlivci, kvůli nimž by se oprava prodloužila, naopak se možná vrátíme dřív, než bylo v plánu," uvedl brněnský kouč.

Původně měla Kometa odehrát všechny přípravné zápasy před sezonou mimo svou halu, nyní je pravděpodobné, že zářijové přípravné duely proti Slovanu Bratislava i generálku s Olomoucí sehraje Kometa v domácí aréně.

Brněnský celek je podle Pokorného prozatím kompletní, kvalitním obráncem by ale nepohrdl. „Co se týče útočníků, tak nového určitě nesháníme. K dispozici je patnáct kvalitních forvardů. Co se týče beků, tak kdyby se ukázalo něco velmi zajímavého, uvažovalo by se o tom, ale zatím máme tento stav," pravil Pokorný.

První přípravny zápas sehrají jeho svěřenci ve čtvrtek 8. srpna nezvykle ve Skalici, kde se utkají se Slovanem Bratislava. Slovenský celek neodehraje první přípravu ve svém stánku kvůli problémům se splácením závazků za jeho užívání.

Pokornému poslouží přípravné duely k tomu, aby piloval nový herní styl, který hodlá Kometě vtisknout. „Můžu to říct asi takhle. Některé věci z minulé sezony zanecháme, některé změníme, ale konkrétní zatím nebudu. Některé věci se změní razantně, některé vůbec a někde půjde o detaily," dodal brněnský kouč.