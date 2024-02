Mohli udělat velký krok k umístění v elitní extraligové čtyřce, jenže opět nezvládli porazit outsidera. Hokejisté Komety ve středu na ledě Vítkovic doplatili na nevyrovnanost výkonů, v dohrávce 24. kola nedali ani gól a odvezli si domů jasnou prohru 0:4.

Hokejisté Vítkovic porazili ve středeční dohrávce 24. kola extraligy Kometu Brno (v modrém) 4:0. | Foto: Deník/Petr Kotala

Brněnské hráče zdeptal především vítkovický fantom v masce Lukáš Klimeš. Devětadvacetiletý gólman se narodil v Brně, v dresu Komety si připsal i první extraligové starty, ve středu však stál na druhé straně barikády.

A nepustil za sebe jediný ze třiceti pokusů hostujících hokejistů, připsal si i několik skvělých zákroků. „Působil velice jistě, což je důležité,“ podotkl do kamery O2 TV Sport vítkovický lodivod Pavel Trnka.

Jihomoravané tak opět zakopli v souboji s týmem ze spodní poloviny tabulky. V pátek doma podlehli poslednímu Kladnu 2:3 po prodloužení, dva nepovedené výsledky proložili výhrou na ledě pražské Sparty. „Ani tak nejde o výsledek, ale o ty tři body, které jsme potřebovali a nechali je tady,“ tušil brněnský kouč Jaroslav Modrý.

Přísnější měřítko snesla z pohledu hostujícího celku jen první třetina. Ta přinesla vyrovnanou podívanou, jenže následně už začaly úřadovat Vítkovice. „Před druhou třetinou jsme si řekli, že musíme pracovat dál a věřit si. Tušili jsme, že v ní můžeme rozhodnout, měli jsme střídačku blíž hře, takže jsme chtěli správně nakládat s pukem. Paradoxně v tom byl soupeř lepší,“ shrnul Modrý.

Brzy se domácí fanoušci mohli radovat z úvodní branky, skóre otevřel ve 24. minutě Marcel Barinka. Na 2:0 zvyšoval minutu a půl před druhou sirénou Roman Půček. „Už ten první gól byl klíčový. Domácí se trošku uklidnili, začali hrát s větším sebevědomím na puku a od té doby jsme tahali za kratší konec,“ rekapituloval brněnský stratég.

Prachy od krve? Hokejista z Brna to schytává za akci v Rusku, byl i v televizi

Jeho svěřenci se ani následně nedokázali nadechnout ke stíhací jízdě. Jejich šance pochytal Klimeš, naopak vítkovická ofenziva úřadovala dál.

Ve 45. minutě zvyšoval při přesilové hře francouzský útočník Valentin Claireaux, skóre uzavřel devět minut před koncem Američan Willie Raskob. „Vždy se soustředíme na to, co chceme hrát. Po první třetině jsme jen upozornili na některé věci, které jsme chtěli zlepšit a soustředili se na to, abychom odvedli maximum. Byl to od nás poctivý hokej,“ těšilo Trnku.

ANKETA DENÍKU: Zvolte nejlepšího trenéra A skupiny I. B třídy

Brněnský celek musí prohra mrzet dvojnásob, stále si sice drží čtvrtou příčku, nepodařilo se mu však odskočit trojici Liberec, Litvínov a České Budějovice. Pět kol do konce má náskok jediného bodu. „Od nás to tentokrát bylo málo. Byli jsme všude pozdě, v důležitých momentech zápasu nám Vítkovice daly lekci z produktivity,“ kroutil hlavou Modrý.

Další utkání sehraje Kometa už v pátek, opět zamíří na led soupeře. Od šesti hodin večer se představí v Olomouci. „Ve čtvrtek je nový den, vezmeme si pracovní boty, helmu a jdeme dál pracovat,“ doplnil hostující trenér.