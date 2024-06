Po odchodech Steva Mosese nebo Daniela Gazdy by právě on mohl převzít roli jednoho z kanonýrů brněnské Komety. Zkušený hokejový útočník Robert Říčka, který za dva týdny oslaví pětatřicáté narozeniny, už podstupuje letní přípravu s brněnským týmem a zapomíná na rozporuplný rok v nabitých Pardubicích. V základní části byl se šestnácti trefami třetí nejlepší střelec východočeského celku, ale v play-off nedostával prostor a zahrál si jen dva zápasy. Nyní přichází nová šance v Kometě. „Závěr v Pardubicích byl takový hořký. V play-off se hrají zápasy, na kterých nechcete chybět. Není jednoduché to sledovat z tribuny. Ale je to minulost a jsem rád, že jsem se dostal do klubu s ambicemi," říká Říčka.

Hokejisté Komety Brno si zpestřili přípravu fotbalovým bagem. | Video: Václav Petrů

V Brně jste měl podepsáno dávno před koncem sezony, hrálo i tohle roli v tom, že jste v Pardubicích proseděl play-off na tribuně?

Těžko říct. Samozřejmě jsem se s Brnem domluvil dřív než po konci sezony. V Pardubicích jsem se totiž na podmínkách smlouvy nedohodl a zjišťoval jsem, jaké jsou v možnosti. Brno o mě projevilo zájem, za což jsem rád. Zbytek už je jen historie.

Přece jen se jí ale ještě chvíli věnujme, jak se ohlížíte za angažmá na východě Čech?

První rok byl skvělý, pak se udělaly ty velké nákupy a moje role se trošku změnila. I tak jsem měl dobré sezony až na ten hořký závěr.

Nyní jste v Kometě. Řešili jste už nějak vaší roli v brněnském klubu?

Zatím ještě úplně ne. Ale jsem už v extralize nějaký rok, takže tady v Brně ví, co vzali za hráče. Budu se snažit být platný, využívat svých předností a hrát zodpovědně. Do startu sezony je pořád dost času, takže na nějaké debaty ještě bude čas. Navíc se teď čerstvě změnil hlavní trenér.

Byl to pro vás šok, když Jaroslav Modrý oznámil konec?

Jo. Nevím časový interval, ale tak tři týdny zpátky jsme spolu volali. Bylo to překvapení jak pro nás, tak pro veřejnost. Ale jsem rád, že to dopadlo, jak dopadlo a hlavním trenérem bude Kamil Pokorný. Těším se na sezonu, až to všechno vypukne.

Zpět k vaší roli. Budete se v Brně profilovat jako kanonýr?

Samozřejmě chci být střelec. V zakončení si věřím, je to nějaká moje zbraň a silnější stránka. Budu se jí snažit využívat i tady, nějaký gól se ode mě bude očekávat. Uvidíme, jak se to složí. Budu ale dělat vše pro to, abych byl platný.

Znal jste při příchodu své nové spoluhráče z Komety?

Musím přiznat, že jsem šel do docela neznámého prostředí. Znal jsem Očka (Zdeňka Okála - pozn. red.), se kterým jsem hrál ve Zlíně a pak Tomáše Rachůnka, s nímž jsme se občas potkávali při různých příležitostech ve Zlíně. Už jsem tu ale měsíc, kluky pomalu poznávám a cítím se výborně.

Jak vnímáte sílu brněnského kádru? Na jaře se vrátilo spoustu bývalých hráčů a zatím je soupiska plná hodně zkušených jmen…

Někdo může říct, že máme starší tým, ale v Pardubicích to bylo to samé a hráli jsme nahoře. Nemyslím si, že by to byla nevýhoda. Naopak zkušenost je klíčových fázích sezony znát a jsem rád, že tady zkušenosti budou. Máme i rychlé kluky a věřím, že to bude mix zkušeností a dravého mládí.

Jak jste vnímal Kometu před svým příchodem?

Když jsem hrál proti Brnu se Spartou, byly to vždy skvělé zápasy ať už tady nebo v Praze, to stejně s Pardubicemi. Jsem rád, že teď budu mít fanoušky na své straně. To byl jeden z aspektů, proč jsem tady. Lidi hokejem žijí a pak to o to víc baví i hráče.

Nešlo si nevšimnout, že jste v posledních letech šlachovitější. Zapracoval jste na tom?

Asi už tří nebo čtyři roky zpět jsem šel tak pět kilo dolů. Snažil jsem se přizpůsobit modernímu hokeji, kde se hodně bruslí a je to dost o rychlosti a pohybu. Musel jsem se trochu vyprofilovat, mám svůj věk a snažím se starat o tělo. Hokej se vyvíjí a už ho nehrají stodvaceti kiloví hráček. Potom, co jsem shodil, mám výhodu a výkonnost vzrostla. Proto si držím váhu a cítím se fyzicky výborně.

Robert Říčka

narozen: 20. června 1989 v Havířově

post: pravé křídlo/centr

současný klub: Kometa Brno

bývalé kluby: Havířov, Frýdek-Místek, Orlová, Zlín, Sparta Praha, Pardubice