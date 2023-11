Pohodový sváteční večer prožili hokejisté Komety. Před zápasem věnovaným legendám klubu byl oceněn ikonický zadák Jaromír Meixner, jehož dres s číslem čtyři nově visí pod stropem Winning Group Areny po boku dalších legend. Brňané pak v pohodovém tempu přejeli 8:1 bezzubé Kladno a zaznamenali před nejvyšší návštěvou sezony v Brně 7145 diváky svou nejvyšší extraligovou výhru sezony. Hattrickem se blýskl matador Tomáš Vincour.

Slavnostní buly vhodil legendární obránce Jaromír Meixner. | Video: Václav Petrů

Kometa na soupeře vlétla od samotného úvodu. Už ve druhé minutě otevřel skóre dělovkou od modré obránce Daniel Gazda, který se prosadil po devíti bezgólových partiích. Brňané bez větších potíží ustáli čtyřminutové oslabení a mohli přidat další branky. V koncovce se jim ale ve zbytku druhé části nevedlo. Své velké šance neproměnili Kristián Pospíšil ani Steve Moses.

A tak si už ve druhé části znovu vzal slovo Gazda, jenž překonal brankáře Kladna Adama Brízgalu tentokrát přesilovkovou trefou z levého kruhu. Hosté se mohli dostat na dostřel, ale brněnského gólmana Dominika Furcha zachránila branková konstrukce.

Po polovině zápasu dostal Kometu do trháku svižnou dorážkou Tomáš Marcinko a ve 35. minutě to bylo už 4:0, když si baseballově dorazil do bránu svůj pokus Tomáš Vincour.

Ve třetí části Brňané ještě vylepšili své statistiky, když na 5:0 navýšil v přesilovce druhou trefou v zápase Vincour a na 6:0 upravoval Zdeněk Okál.

Kometa pak bez problémů ubránila tříminutové oslabení po vyloučení obránce Radka Kučeříka na pět minut plus do konce utkání kvůli zásahu do oblasti hlavy a krku, které v prvních dvou minutách vyrušilo i vyloučení kladenského hráče. Hosté se nakonec dočkali čestného úspěchu, když se v 55. minutě prosadil bývalý brněnský útočník Jakub Klepiš.

V předposlední minutě ještě rozjásal brněnskou arénu Vincour, který zkompletoval hattrick a nadělil si tak dárek k nedělním třiatřicátým narozeninám. Skóre uzavřel až v samotném závěru střelou od modré čáry Alex Lintuniemi.