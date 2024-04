Na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově se hrálo čtvrté čtvrtfinále play off mezi domácí Vervou a brněnskou Kometou.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

CHYBÍ KNOW HOW. Před dvěma lety v létě si hokejová Kometa slavnostní exhibicí s příznačným názvem za deset pět připomenula veleúspěšné úvodní desetiletku od svého návratu do extraligy v roce 2009, kdy získala pět medailí včetně dvou zlatých z let 2017 a 2018.

Brňané v té době byli továrnou na úspěchy s jasným know how, jak dosáhnout na nejvyšší mety. Po rozprchnutí zlaté party po roce 2019 ale brněnský klub DNA úspěchu ztratil a nemůže ho nalézt. Nepočítáme-li nedohranou sezonu 2019-2020, vypadla Kometa třikrát ve čtvrtfinále a jednou v předkole.

V aktuální sezoně měli Brňané solidní šanci otevřít v posledních letech nepřístupné brány semifinále, ale série s Litvínovem jim nevyšla. Kometa jakoby během čtvrtfinále nedokázala na rozdíl od svého vysoce motivovaného soupeře zapnout play-off mód a místy působila bezradně bez zřetelného plánu na úspěch. Do budoucna bude zřejmě do Brna přivést více hráčů, kteří za to umí vzít právě ve vyřazovacích bojích.