Srpnové osvěžení u ledu při přípravných zápasech hokejové Komety si letos brněnští fanoušci ve Winning Group Areně neužijí. Arénu Komety čeká rekonstrukce střechy, kvůli níž odehraje klub své zápasy jinde. Představí se třeba v Břeclavi proti Olomouci nebo v Hodoníně se Slovanem Bratislava. Po osmi letech Brňané zamíří také na mezinárodní turnaj Dolomiten Cup.

Tradiční přípravný duel proti Slovanu Bratislava sehraje Kometa v létě v Hodoníně. | Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

„Nebudeme mít možnost využívat plochu na suchou přípravu a také led. Čekají nás tak přípravné zápasy mimo Brno, ale máme v plánu je udělat na jižní Moravě ať už v Hodoníně proti Slovanu nebo v Břeclavi proti Olomouci. Tak aby to naši fanoušci měli blízko a přijeli nás podpořit. Zatím počítáme s plánem osmi zápasů, včetně italského turnaje v Dolomitech. Během turnaje absolvujeme dvě utkání, kluci budou mít při dlouhé cestě do zahraničí čas se poznat a seznámit se. Během sezony na to není tolik času, takže to bereme něco jako soustředění a tmelení kolektivu," uvedl pro klubový web trenér Komety Jaroslav Modrý.

Brňanům začne suchá příprava v pondělí 6. května pod vedením nové kondiční trenérky Hany Bubníkové.

Hvězdný máj v Brně. Přijede kapitán New Jersey, švédský klenot i domácí eso

„Je to zkušená trenérka, byla i v národním týmu, celý život se pohybuje kolem hokeje. Letní přípravu povede ona, budeme s ní řešit i fyzické testy. Myslím, že k hráčům umí dobře mluvit, je to profík a oni ji i tak berou. Je jasné, že si někteří kluci dělají individuální přípravu sami se svými trenéry, mají s tímto systémem zkušenosti a jsou na ni zvyklí. Ostatní se budou připravovat v našem klubu," poznamenal Modrý.

Brněnský klub zatím oznámil sedm nových posil (Tomáš Bartejs, Michal Gulaši, Jakub Konečný, Michal Postava, Tomáš Rachůnek, Robert Říčka a Hynek Zohorna) brzy by mohl zveřejnit taky jméno nového brankáře. „Do brány přichází nejlepší gólman první ligy Michal Postava. Je to mladý šikovný gólman, který bude spolupracovat s Honzou Kavanem a měl by také přijít jeden zkušenější brankář, jehož jméno představíme později. Pokud se podaří vše doladit, mělo by se jednat o velkou posilu," dodal Modrý. Zřejmě by mělo jít o brankáře Aleše Stezku.