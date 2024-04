V Kometě patřil ke služebně nejstarším hráčům, skončená sezona byla jeho sedmou v brněnském klubu. Další už útočník Tomáš Vincour nepřidá. Vytáhlý forvard ukončil ve třiatřiceti letech kariéru a v Kometě bude pokračovat ve sportovním úseku.

Tomáš Vincour se ve třiatřiceti letech loučí s kariérou. | Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál

„Konec jednou přijít musel. Dostal jsem zajímavou nabídku pracovat pro klub, rozšířit tým ve sportovním úseku. Chtěl bych Kometě vrátit to, co ona dala mně. Těším se na to a věřím, že mě bude práce naplňovat a budu klubu prospěšný," pravil pro klubový web brněnský rodák.

Synovec majitele klubu Libora Zábranského by se měl zprvu zaměřit na skauting. „Je to něco nového a čerstvého. Nějaké představy mám, ale na začátku se budu určitě učit od Libora, pana Medlíka, Pavla Zubíčka a dalších. Informací je hodně, postupně se budu se vším seznamovat. Jedna z mých činností bude skauting, budu vytipovávat hráče z první ligy, z extraligy, sledovat mládežníky, zkrátka potenciální posily pro Kometu. Dá se říct, že rozšiřuju sportovní úsek. Moje funkce se bude dál vyvíjet a uvidíme, jak se s tím poperu," přiblížil Vincour.

Odchovanec klubu si vyzkoušel i slavnou NHL, v níž odehrál pětadevadesát zápasů, drtivou část z nich v Dallasu a devět v Coloradu. Zahrál si taky v KHL, kde oblékl dres Kazaně a Novosibirsku, než se v roce 2016 při mohutném posilování klubu vrátil do Komety.

V Brně byl od té doby kromě rok a půl dlouhého hostování v Hradci Králové až do současnosti. V letech 2017 a 2018 vybojoval s Kometou mistrovské tituly. V uplynulém ročníku nasbíral třináct bodů ve čtyřiatřiceti duelech, další bod přidal v play-off. Blýskl se především v listopadovém duelu proti Kladnu, kdy k výhře 8:1 přispěl hattrickem.