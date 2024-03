„Nelíbí se mně, že soupeřem Komety bude Litvínov. Je to daleko, je tam stařičký stadion, který pamatuje ještě naše časy a to prostředí je zvláštní. A navíc má Litvínov nejužší kluziště 60x26 metrů (v brněnské Winning Group Areně je ledová plocha s rozměrem 60x28 metrů – pozn.red.). Ale člověk si z těch týmů nevybere a Kometa bude mírný favorit,“ přemítal legendární brněnský zadák Jaromír Meixner.

Litvínov prožívá v tomto ročníku hokejovou renesanci. V základní části vylepšil loňskou jedenáctou příčku na letošní pátou. V předkole pak Severočeši expresně 3:0 na zápasy přehráli Plzeň a poprvé po sedmi letech postoupili do čtvrtfinále play-off.

Nyní je čeká jeden z nejvzdálenějších soupeřů, 310 kilometrů vzdálené Brno. Pikantní bude série pro litvínovského gólmana Mateje Tomka, jemuž nevyšlo angažmá v Kometě, kde se objevil v sezoně 2021/2022. „Chytá výborně, v předkole byl na rozdíl od brankářů Plzně suverénní. Moc tam sebou nemrská a má výbornou lapačku. V Kometě se mu dařilo, ale v té konkurenci to měl obtížné,“ pravil Meixner.

Hlavní zbraní severočeského celku je tandem bratří Kašových Ondřej a David, kteří společně s Nicolasem Hlavou vytvořili jednu z nejproduktivnějších útočných trojic v extralize. Zvlášť v předkole s Plzní na sebe upozornil šikovný britský forvard Liam Kirk. „Jde vidět, že to má v sobě, ne nadarmo byl na mistrovství světa před třemi roky nejlepším střelcem,“ upozornil Meixner.

Větší šance na postup se ale dávají Kometě. Brňany hřeje povedená základní část, kterou korunovali minulou neděli domácím triumfem 3:2 po prodloužení nad Třincem.

Trenér Komety Jaroslav Modrý má navíc aktuálně k dispozici všechny hráče, do tréninku už se vrátil i dlouhodobě zraněný Radek Kučeřík, jenž byl dva měsíce mimo hru. „Je velká výhoda, že nikdo není zraněný. Týmu vyšel i konec základní části, kdy si šel za čtvrtou pozicí. Poslední dva zápasy úplně nevyšly brankáři Dominiku Furchovi, ale odpracovali to za něj ostatní hráči. To se stává, předtím šel pytel zápasů za ním,“ zdůraznil legendární brněnský bek.

Kometa podle něj může v play-off překvapit. „Favoritem jsou samozřejmě Pardubice, které zase posílily a uklidnilo se to tam. Dál Sparta a obhájce titulu Třinec. Kometa se na ně dívá zpovzdálí, ale taky může překvapit,“ dodal Meixner.

Čtvrtfinálovou sérii načne Kometa proti Litvínovu na domácím ledě prvním duelem v neděli od pěti hodin odpoledne. O postupujícím se rozhodne nejdřív 22. března v Litvínově a nejpozději 28. března v Brně, kdy by se uskutečnil případný sedmý zápas.