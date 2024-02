Od pětatřicátého kola hokejové extraligy šlape Kometa téměř perfektně. V posledních osmi duelech poznala pocit porážky jen na ledě Třince, lepší aktuální formu mají pouze suverénní Pardubice. Ve čtvrtek však na brněnské hokejisty od půl šesté večer čeká extrémně důležitá zkouška. Díky parádní šňůře se totiž výrazně přiblížili elitní čtyřce, kterou uzavírá Litvínov. Kometa na něj ztrácí pět bodů a právě na ledě Vervy se představí v předehrávce dvaačtyřicátého kola.

Brněnští hokejisté (v bílém) v neděli zdolali Karlovy Vary, nyní míří do Litvínova. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Víme, že to bude náročný zápas s těžkým soupeřem. Jedeme tam ale vyhrát,“ burcuje brněnský útočník Tomáš Vincour.

Základní část extraligy už totiž míří do finální části a Brňané se opět mohou upnout na boj o top čtyřku, která by jim zajistila přímou účast ve čtvrtfinále play-off. „Jestli chceme skončit do čtvrtého místa, tak potřebujeme v Litvínově uspět, na zápas se hodně upínáme. Víme, že je to před námi v tabulce hodně našlapané a rozhodnout může každé utkání. Proto chceme zvítězit,“ podotýká Vincour.

Kometa aktuálně figuruje na sedmé pozici, na čtvrtý Litvínov však ztrácí jen pět bodů. Navíc má odehraný o zápas méně než týmy, které jsou v tabulce těsně nad ní. „Jsme teď na vítězné vlně, kluci hrají poslední dobou fantasticky, tak toho chceme využít,“ nastiňuje třiatřicetiletý hráč.

Pozitivní zprávou pro Brňany je i to, že se jim v poslední době daří otáčet nepříznivě se vyvíjející duely. Zvládli to i v neděli proti Karlovým Varům, se kterými rychle prohrávali. „Svědčí to o síle týmu. Navíc máme skvělé fanoušky, kteří nás stále ženou dopředu. I když ale průběžný výsledek není optimální, tak stále věříme, že zápas otočíme a vyhrajeme. Máme prostě všichni jeden cíl, za kterým si jdeme,“ doplnil Vincour.