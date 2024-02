Velké emoce provází především páteční souboj Komety na ledě moravského rivala z Olomouce, na který dostali brněnští fanoušci od hanáckého klubu zákaz přinést na stadion choreo, bubny, megafony nebo vlajky. „Vzhledem k událostem, které se odehrály během posledního domácího utkání proti HC Kometa Brno (ničení vybavení zimního stadionu apod.), nebudou fanoušci Komety Brno vpuštěni do zimního stadionu s choreem, bubny, megafony, vlajkami a dalšími (ne)fanouškovskými předměty, u nichž hrozí, že by byly použity i k výtržnostem,“ stojí na webu olomouckého klubu.

Prachy od krve? Hokejista z Brna to schytává za akci v Rusku, byl i v televizi

Brněnské příznivce zákaz popudil. „Proč to dělají? Lidi tím jen naštvou. Co vím, tak v Olomouci hodil někdo dva stroboskopy na zem. Borec z klubu z toho udělá takové haló. Asi je to sebestředný narcis. Bylo to selhání jedinců a ochranky, která si nepohlídala dva lidi z pěti set. Proč teď kvůli tomu mají pykat fanoušci obou klubů, obě města, že ta atmosféra nebude taková?,“ čertil se dlouholetý autor brněnských choreografií Jan Přibyl.

Na stranu fanoušků Komety se postavili i příznivci Olomouce ze skupiny Ultras Mora, kteří budou při pátečním utkání částečně bojkotovat fandění.

„Ač za naším klubem stojíme vždy v dobrém i ve zlém, s tímhle rozhodnutím se absolutně neztotožňujeme. Jsme toho názoru, že na tribunách by měl mít každý stejné podmínky, ať už fanoušci hostí, tak i my. Pokud nebude fanouškům Brna umožněn vstup s bubny, megafony a dalšími fanouškovskými proprietami, nepoužijeme je ani my. Choreo, které máme připraveno, bude odprezentováno na jiném zápase,“ uvedla na svém facebookovém profilu skupina Ultras Mora.

Program tohoto týdne zakončí Kometa nedělní domácí partií proti Plzni, s níž vyhrála všechny tři předcházející vzájemné souboje.