Kometu stále trápí početná marodka, i proto do utkání se Slovanem Bratislava naskočil také teprve šestnáctiletý útočník Vojtěch Kubín (v bílém).

ZRANĚNÍ. Marodka Komety se stále netenčí. Právě naopak. Přibyl na ni třeba i Gašper Krošelj, který už se vrátil ze slovinského reprezentačního srazu, jenže si přivezl nemoc. „Trápí nás, že spousta kluků stále zůstává mimo hru. Proto jsme k zápasu s Bratislavou povolali třeba i Vojtu Kubína (šestnáctiletého útočníka – pozn. red.), který se mi moc líbil na tréninku, a prokázal to i v utkání,“ nastínil Pokorný.

Problémy má jihomoravský celek především v útoku, například Tomáš Rachůnek se stále neuzdravil z tvrdého zákroku, kterým ho na konci srpna počastoval soupeř ve Vídni. „Ve čtvrtek jsme měli sezení s našimi lékaři, kluci jsou pod jejich dohledem. Zatím určitě nemůžu říct, že by v pondělí mohli jít do tréninku. To vůbec, je to ještě na delší čas,“ povzdechl si lodivod Komety.