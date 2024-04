Michal Gulaši už bude s brněnskými hokejisty opět na jedné vlně.Zdroj: Deník/ Redakce

MICHAL GULAŠI. Další comeback do brněnské kabiny a první akvizice oficiálně potvrzená klubem.

Gulaši byl jednou z nejdůležitějších součástí mistrovské party Komety z let 2017 a 2018 a do Komety se vrací dohrát kariéru. Ostravskému rodákovi bude v létě osmatřicet let a zázraky se od něj nečekají. Vždyť kvůli nepovedené sezoně 2022/2023 taky loni na jaře putoval po sedmi letech pryč z Brna. Rok strávil v Českých Budějovicích, kde to také nebylo ono.

Doma v Brně by měl být hlavně mentorem a prožít důstojnou rozlučku s úspěšnou kariérou.