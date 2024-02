Pokud Kometa skončí na páté pozici a níž, bude muset jako v předcházejících třech letech do předkola. To znamená, že po nedělním konci základní části by měla dva dny pauzu a už ve středu 6. března a ve čtvrtek 7. března by zahájila na domácím ledě dvěma duely předkolo play-off. „Postoupit přímo je ve velká výhoda. Předkolo stojí spoustu sil, které mohou pak ve čtvrtfinále chybět. Nedejbože, když se někdo zraní,“ nabídl pohled nejproduktivnější hráč Komety Jakub Flek.

Pokud Brňané udrží čtvrtou pozici, na níž mají tři kola před koncem tříbodový náskok na pátý Litvínov, postoupí přímo do čtvrtfinále.

V tom případě Brňané zahájí svou sérii proti nejlepšímu týmu z předkola až o dva týdny později, v neděli 17. března na domácím ledě. „Jestli se má smysl honit za každou cenu do čtyřky, je otázka. Může se taky stát, že taková dlouhá přestávka týmu spíš uškodí. Takže jde hlavně o to, jak tým hraje, než jestli postoupí přímo do čtvrtfinále,“ přemítal legendární brněnský obránce Jaromír Meixner.

Kometa je v závěru základní části v pořádném kvapíku. Předchozí dva týdny odehrála vždy tři zápasy, nejinak tomu bude i v aktuálním, kdy základní část uzavře dvěma duely venku a jedním doma.

Nejprve se v úterý od půl šesté večer představí na ledě rozjetých Vítkovic, v pátek si zahraje v hájemství sedmého Liberce, který ztrácí na Brno pět bodů a je taky stále ve hře o přímý postup do čtvrtfinále. V neděli Kometa uzavře základní část domácím soubojem s Třincem, který už jistě skončí v základní části třetí.

Podle tabulkového postavení nejpřijatelnější los z kvarteta týmů soupeřících o přímý postup do čtvrtfinále má pátý Litvínov.

Severočeši se představí v úterý na ledě posledního Kladna, v pátek vyzvou doma deváté Vítkovice a v neděli zakončí základní část na ledě desáté Olomouce. Nevýhodou pro Severočechy jsou dva venkovní duely, v nichž se Litvínovu v této sezoně nedaří.

„Nesmíme se soustředit na to, jak hrají ostatní, ale koncentrovat se na sebe a na své výkony. Neřešit, jestli se hraje proti silnému týmu nebo někomu ze spodní tabulky. Na nás je předvést dobré výkony a maximálně se po zápase podívat, jak se vedlo ostatním,“ dodal Flek.

Boj o přímý postup do čtvrtfinále

4. místo: Kometa Brno

Počet bodů: 81

Program: úterý 27. února od 17.30: Vítkovice (venku), pátek 1. března od 17.30: Liberec (venku), neděle 3. března od 16.30: Třinec (doma)

5. místo: Litvínov

Počet bodů: 78

Program: úterý 27. února od 18.00: Kladno (venku), pátek 1. března od 17.30: Vítkovice (doma), neděle 3. března od 16.30: Olomouc (venku)

6. místo: České Budějovice

Počet bodů: 77

Program: úterý 27. února od 17.30: Třinec (doma), pátek 1. března od 17.30: Kladno (doma), neděle 3. března od 16.30: Pardubice (venku)

7. místo: Liberec

Počet bodů: 76

Program: úterý 27. února od 18.00: Olomouc (venku), pátek 1. března od 17.30: Kometa (doma), neděle 3. března od 16.30: Plzeň (venku)