„Třinec má neskutečně silný kádr, hráli jsme venku, chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany a dát první gól, což se podařilo. Byl to vyrovnaný zápas, i co se týče šancí. Ke konci jsem si za tím šli víc my," hodnotil utkání hvězdný brněnský útočník Jakub Flek.

Brňané na východě republiky navázali na páteční výhru 2:1 v Hradci Králové. K výhře jako první nasměroval Kometu v patnácté minutě při přesilovce kapitán Martin Zaťovič, jenž tečoval za záda třineckého brankáře Ondřeje Kacetla nahození Jana Ščotky. Ve druhé části obhájci titulu srovnali hru a ve 35. minutě i skóre, když se v přesilovce prosadil šťastnou tečí Justin Addam.

Ve zbytku normální hrací doby se činily především defenzivy a brankáři, vyjímala se pouze šance domácího Čacha, jenž v dobré pozici minul. Gól nepadl ani v prodloužení a na řadu přišly samostatné nájezdy. Zatímco Oceláři nevyzráli na výborného Michala Postavu ani jednou, Kacetla překonali Zbořil a Kristián Pospíšil. „Když na něj (Postavu - pozn. red.) na trénincích střílíme, tak nás trápí a snižuje nám sebevědomí. Dělám si sranu. Klobouk dolů před ním. Má první starty v extralize a drží nás všechny zápasy," ocenil Flek dvaadvacetiletého brněnského gólmana.

Další utkání čeká Kometu už v úterý, kdy se představí od šesti hodin večer v Kladně.

Oceláři Třinec - Kometa Brno 1:2 sn.

Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0 - 0:0.

Branky a nahrávky: 35. Addamo (Vrána, Sikora) – 15. Zaťovič (Ščotka, Zohorna), rozh. náj. Zbořil.

Rozhodčí: Šír, Obadal – Lederer, Rožánek.

Vyloučení: 3:3.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:0.

Diváci: 4279.

Oceláři Třinec: Kacetl – Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mrtka, Marinčin (A) – Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Addamo, Sikora, Teplý – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Roman.

Kometa Brno: Postava – Ščotka, Bartejs, Holland, Beaudin, Ďaloga, Gulaši, Svoboda – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Říčka, Kos, Zaťovič (C) – Konečný, Kollár, Jedlička – Veselský.