Po opuštění domácí Winning Group Areny kouzlo hokejistů Kometu vyprchalo. Brňané v prvním extraligovém venkovním duelu po třech týdnech nenavázali na tři domácí výhry v řadě a ve vyprodané olomoucké Plecharéně prohráli po matném výkonu 1:3. O jediný gól Komety se postaral útočník Tomáš Vincour.

Hokejisté Olomouce ve 22. kole Tipsport extraligy proti HC Kometa Brno. | Foto: Deník/Ivan Němeček

Kometa vyrukovala potřetí v sezoně do zápasu s náhradním brankářem Štěpánem Lukešem, který zastoupil Dominika Furcha. A Lukeš se mezi třemi tyčemi po matném vstupu hostí do zápasu nenudil. Jakub Orsava poslal puk nad břevno, Knotkovu střelu zkrotil brněnský gólman hrudí. V osmé minutě Lukeš poprvé kapituloval, jenže gól Olomouce nebyl uznán, protože Silvester Kusko poslal puk do brány bruslí s aktivním pohybem.

A tak skóre zápasu otevřeli hosté. Po živelném náletu Jakub Kos naservíroval puk Tomáši Vincourovi, který překonal přesunujícího se Branislava Konráda v bráně Olomouce. V 16. minutě se ale Hanáci dočkali zaslouženého vyrovnaní, o které se postaral bývalý brněnský útočník Karel Plášek.

Zkraje druhé části mohl Kometě vrátit vedení Jakub Flek, jenže při svém úniku byl několikrát faulovaný. Ve 27. minutě se naopak do vedení dostali domácí. Jakub Sirota napřáhl na modré čáře a projektil z jeho hole skončil v síti. Brňané mohli srovnat v přesilovce, v největší šanci se ocitl Alex Lintuniemi, ale zblízka Konráda nepřekonal.

Ani ve třetí třetině Kometa dlouho nešlápla do pedálů, nebezpečnější byli naopak domácí. Ve velkých šancích se nicméně neprosadili Klimek ani Macuch. Brňané se v závěrečné desetiminutovce pokusili o vyrovnání, to se jim ale nepovedlo. Při brněnské power-play se naopak prosadil do prázdné brány domácí Michal Kunc a rozhodl o výhře Olomouce.