Je mu stále jen šestnáct let a už je stabilním členem sestavy hokejové Komety. Zadák Stanislav Svozil odehrál své čtyřiadvacáté utkání v této sezoně a připsal si premiérový gól v extralize, kterým brněnskému celku pomohl k výhře na ledě Olomouce 2:1.

HC Olomouc - Kometa Brno | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Svozil se tak stal nejmladším obráncem, který skóroval v extralize. „Určitě to zní parádně, ale už je to historie. Nyní se již soustředím na to, abych navázal na předváděné výkony i v nadcházejících duelech,“ líčil skromně.