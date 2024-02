Na úhlavního rivala v této sezoně zkrátka umí. To hokejisté brněnské Komety předvedli i v nedělním odpoledním duelu na ledě Sparty. Před 14 674 diváky v O2 aréně sice Brňané ztratili dvoubrankové vedení a pražský sok je víc než dvojnásobně přestřílel, nakonec ale hosté vybojovali cenný triumf 5:4 po samostatných nájezdech, který je posunul na čtvrtou příčku extraligové tabulky. Kometa vyhrála tři ze čtyř duelů proti Spartě v základní části, v O2 aréně triumfovala i v prvním vzájemném střetnutí na začátku října 2:0.

Hokejisté Komety se představili v pražské O2 aréně. | Foto: CPA

„Myslím, že to bylo velice atraktivní utkání, už se to blíží play-off a dopadlo to s hezkým koncem pro nás. Hrálo se v pěkné atmosféře. Sparta možná měla víc střel, ale my jsme bojovali,“ lebedil si brněnský trenér Jaroslav Modrý, jehož svěřenci tak dali zapomenout na páteční domácí porážku 2:3 po prodloužení s beznadějně posledním Kladnem.

Duel plný zvratů začal lépe pro Kometu, kterou táhli tradiční lídři. Skóre otevřel už ve čtvrté minutě nejproduktivnější hráč brněnského týmu Jakub Flek při samostatném úniku a v šestnácté minutě se svou šestnáctou trefou v sezoně připomenul při přesilovce brněnský kanonýr Steve Moses.

Pražané ještě v první části snížili trefou Miroslava Formana a patřila jim především druhá třetina, kdy Kometu přestříleli poměrem 18:8. „Náš gólman nás v důležitých momentech podržel,“ vyzdvihl jako obvykle Modrý výkon spolehlivého brankáře Furcha,který si připsal svůj nejvyšší počet úspěšných zásahů v sezoně - devětatřicet.

Hlavně díky němu Brňané přečkali sparťanskou smršť ve druhé části s nadějí na výhru. Furch sice inkasoval tři góly, ale další vyložené šance eliminoval. Pražané už v úvodu druhé třetiny srovnali a na gól hostujícího Kristiána Pospíšila z poloviny zápasu reagovali slepenými brankami na 4:3. Na konci druhé části pak brněnský specialista na Spartu Lukáš Cingel v přesilovce srovnal na 4:4.

Slovenský reprezentant se ve šlágru blýskl kromě gólu i dvěma asistencemi a ve čtyřech zápasech proti Spartě v této sezoně zaznamenal celkem šest bodů za tři góly a stejný počet přihrávek.

Třetí část byla oproti prvním dvěma poklidná, stejně i následné prodloužení a utkání tak dospělo do nájezdů. V nich se za domácí prosadil jen Filip Chlapík, zato za Kometu všichni tři střelci Cingel, Flek i Adam Zbořil.

Kometa při teprve druhých nájezdech v tomto ročníku slavila první výhru, ty první v říjnu s Třincem prohrála.

„Byl to takový předkrm před play-off. Tyto zápasy už dostávají grády, bylo tam dost soubojů. Padlo také hodně gólů. Hrály spolu dva dobré týmy, které mají ofenzivní sílu,“ pravil trenér Sparty Pavel Gross.

Do konce základní části zbývají dva týdny a Kometu čeká šest zápasů, nejdřív se ve středu od půl šesté večer představí ve Vítkovicích.

Sparta Praha - Kometa Brno 4:5 sn.

Třetiny: 1:2, 3:2, 0:0 – 0:0.

Branky a nahrávky: 17. Hrabík (Beaudin, D. Vitouch), 21. Forman (Řepík), 34. Krejčík (Mikliš, Chlapík), 35. D. Vitouch (Hrabík) – 4. Flek (Zaťovič, Ščotka), 16. Moses (Cingel, Zbořil), 30. Pospíšil (Cingel, Zaťovič), 39. Cingel (Zbořil, Moses), rozh. náj. Flek.

Rozhodčí: Mrkva, Úlehla – Lhotský, Ondráček.

Vyloučení: 6:4.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 43:20.

Diváci: 14 674.

Sparta Praha: Kovář – Kempný (A), Mozík, Němeček, Beaudin, Krejčík, Mikliš, Moravčík – Forman, Sobotka, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Chlapík (A) – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Hrabík, D. Vitouch, Kassian.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Moro, Kaňák, Holland, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil (A), Kollár, Kos – Okál, Zbořil, Moses – Vincour, Ekrt, Kohout.