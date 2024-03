Stará Kometa je zpět, mohli si při čtvrtém utkání čtvrtfinále play-off proti Litvínovu říct brněnští fanoušci. Hokejisté Komety dali v páteční partii na severu Čech vzpomenout na úspěšné období v závěru základní části, které je vyneslo na čtvrtou pozici. V bráně čaroval fantom Dominik Furch, v útoku se trefila tradiční esa Jakub Flek, Kristián Pospíšil nebo Steve Moses a Brňané využili i přesilovku. A výsledek? Kometa zničila Litvínov 5:1 a po druhé výhře v řadě srovnala sérii na 2:2 na zápasy.

Na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově se hrálo čtvrté čtvrtfinále play off mezi domácí Vervou a brněnskou Kometou. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Brňané tak Severočechům oplatili pondělní porážku ze svého ledu, kdy 1:5 podlehli pro změnu oni Litvínovu. „Určitě je velký rozdíl v tom, že tady se hraje na užším kluzišti. Kluci ukázali velký charakter, po druhém zápase jsme se semkli, řekli si, co máme dělat, abychom měli úspěch a pomohlo nám to,“ lebedil si do kamery ČT sport brněnský trenér Jaroslav Modrý.

Jeho svěřenci po čtvrteční těsné výhře 4:3 šlápli do pedálů hned od úvodních minut a v té čtvrté už litvínovský gólman Matej Tomek lovil puk ze sítě, když samostatný únik proměnil brněnský hráč zápasu Jakub Flek, který později ke gólu připsal ještě dvě asistence.

Ve dvanácté minutě pak zpražil Severočechy kanadský dělník Komety z obrany Greg Moro, který zaskočil Tomka střelou k bližší tyči a připsal si svou premiérovou extraligovou trefu. „Byl jsem v pravý čas na pravém místě. Dostal jsem dobrou přihrávku a našel skulinku u bližší tyče. Poučili jsme se z utkání doma a sedělo nám i užší kluziště,“ přemítal Moro.

Ve 22. minutě se pak probudil i po úvodních partiích kritizovaný brněnský forvard Kristián Pospíšil. Ten se prosmýkl do rychlého protiútoku, v němž zakončil podél Tomka, jehož vyhnal z brány.

Kometu pak několikrát podržel Furch, zato jeho nový protějšek Šimon Zajíček ve čtyřiatřicáté minutě kapituloval poté, co se prosadil další probuzený střelec Komety Steve Moses. Hosté hráli v takové pohodě, že v 54. minutě dal Tomáš Marcinko dokonce gól i v oslabení.

Litvínov nakonec sice ještě tu samou svou přesilovku taky přetavil v gól, ale to od něj bylo vše. „Není to příjemné a psychická výhoda je teď na straně Komety. Budeme se snažit znovu naladit mužstvo. Víme, proti komu hrajeme, Kometa má velmi zkušený tým. Hráči jako Marcinko, který má čtyři tituly, nebo Zaťovič se třemi tituly vědí, jak na to. Ale cítím z mužstva, že se o to ještě popereme,“ přesvědčoval litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Páté utkání série je na programu v Brně v neděli od pěti hodin odpoledne.

Litvínov - Kometa Brno 1:5

Třetiny: 0:2, 0:2, 1:1.

Branky a nahrávky: 55. Koblasa (Kirk, Baránek) – 4. Flek, 12. Moro (Okál, Kohout), 22. Pospíšil, 34. Moses (Flek, Zaťovič), 54. Marcinko (Flek, Kučeřík).

Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Ondráček, Thuma.

Vyloučení: 2:4.

Využití: 1:1.

V oslabení: 0:1.

Střely na branku: 27:25.

Počet diváků: 5944 (vyprodáno).

Litvínov: M. Tomek (22. Zajíček) – Demel, Zile, Baránek, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ (C), Kirk – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Válek, Jurčík, Kudrna – Havelka, Zygmunt, Maštalířský.

Kometa Brno: Furch – Gazda, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Moro, Kaňák, Osburn – Kos, Marcinko (A), Pospíšil (A) – Flek, Cingel, Zaťovič (C) – Moses, Zbořil, Vincour – Kohout, Kollár, Okál.