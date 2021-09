MLADÁ BOLESLAV - KOMETA BRNO 5:1 Branky a nahrávky: 8. J. Dufek (Claireaux), 10. Najman (P. Kousal, Ševc), 13. Šťastný (trestné stř.), 26. Jánošík (Jan Eberle, Pláněk), 29. Kotala (Šťastný, Kelemen) – 46. Mallet (Kučeřík). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:7 plus Pláněk (Ml. Boleslav) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2 123. Třetiny: 3:0, 2:0, 0:1. Mladá Boleslav: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Bernad, Fillman, D. Moravec – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – O. Flynn, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, Bičevskis, Jan Eberle. Kometa Brno: Klimeš (26. Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska – Zaťovič, P. Holík, Mueller – M. Haščák, Kollár, Vincour – L. Horký, Rákos, R. Pavlík – Magee, Kusko, Mallet – Šoustal.

Ani v prostřední části to nebylo lepší. Po šesti minutách od jejího začátku se prosadil Jánošík, už na hrozivých 5:0 pak bekhendem zvýšil Kotala. Brněnským nepomohla ani výměna gólmanů po čtvrté brance.

Hokejistům Komety se nedala upřít snaha s nepříznivým vývojem něco udělat, ale kromě první lajny se do tlaku dostávala pouze sporadicky.

Na úterní utkání 3. kola budou chtít extraligoví hokejisté Komety Brno co nejrychleji zapomenout. Z Mladé Boleslavi se po prohře 1:5 vrátili s prázdnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.