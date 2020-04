Kometu vychytal její odchovanec Hrachovina. Simulované finále ovládl Liberec

Neklaplo to, bohužel. Moc po něm toužil, ale tento rok se ho ještě nedočká. Tomáš Plekanec si vysnil, že mistrovský titul získá s Kometou. Jenže brněnský celek ve finále hokejové extraligy nestačil Liberci, který získal Masarykův pohár po zdolání Brna 4:2 na zápasy. Takhle nějak by to dopadlo. Alespoň podle kanadských tvůrců hokejového simulátoru NHL 20 na herní konzoli PlayStation.

Snímek z reálného zápasu hokejové Komety Brno proti Liberci v této předčasně ukončené sezoně 2019/2020. | Foto: Deník / Kamil Košun