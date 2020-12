Hokejisté Komety prohráli čtyři zápasy v řadě a dohromady v nich vstřelili pouhé tři branky, přičemž klesli až na dvanáctou příčku tabulky. „Chybí důraz v zakončení, což je asi největší problém. I potřebné štěstí, puky se k nám neodrážejí, jak potřebujeme,“ zamyslel se Král.

Z kabiny Komety zaznívají slova o tom, že tým stále nedohnal tréninkové manko, které nabral v říjnu. Tehdy se na téměř měsíc zastavily sportovní soutěže v České republice a profesionální kluby nemohly trénovat na stadionech.

Většina extraligových soupeřů Komety zamířila trénovat do zahraničí nebo na otevřené kluziště v Dobříší, zatímco brněnští hokejisté se připravovali jenom individuálně na suchu. „Nechceme a ani si na to nebudeme stěžovat. Samozřejmě to, že jsme v té vynucené pauze netrénovali, je nějakým způsobem znát. Není to pro nás omluvenka. Musíme makat, abychom zápasy zvládali a dobrým tréninkem se co nejrychleji dostali do tempa,“ prohlásil asistent brněnského trenéra Jiří Horáček.

Kometa se proto přes namáhavý zápasový program věnuje na trénincích i kondici. „Makáme na trénincích na plné pecky. Dáváme do nich všechno, abychom vyhrávali zápasy. Nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit tréninky, kde jen vybruslíme zápasy,“ poznamenal Horáček.

Právě reprezentační pauza nabízí trenérskému štábu prostor fyzickou kondici ještě vypilovat. „Je to strašně těžké v této chvíli, kdy hrajeme tolik zápasů po sobě a do toho se snažíme dohnat kondici. Teď na to bude víc prostoru a zamakáme na tom,“ poznamenal Král, jenž pravděpodobně zůstane v Brně i po startu nové sezony v zámoří.

Jedenadvacetiletý obránce sice patří Torontu Maple Leafs v NHL, ale místo má ve farmářské AHL, jejíž start je v nedohlednu. „Je to tak, že se momentálně jedná o tom, že zůstanu v extralize,“ potvrdil blanenský rodák.

Ještě před definitivním rozhřešením jeho budoucnosti čeká dnes jeho i se spoluhráči od šesti hodin večer zápas v Olomouci, která je v tabulce o dva body vpřed. „Potřebujeme vyhrát a získat tak sebevědomí, které nám teď chybí. Snaha tam od nás patrná je,“ prohlásil brankář Komety Karel Vejmelka.