Kometa Hood: body rozdává týmům bojujícím o záchranu, s dobýváním má problém

Extraliga pomalu, ale jistě napochodovala do závěrečné čtvrtiny základní části. Hokejová Kometa ji načala výhrou na nájezdy 4:3 proti předposlednímu Litvínovu. Ještě v sedmadvacáté minutě se přitom schylovalo k trpké porážce. Hosté vedli o tři góly… Ale pak Kometa nastartovala a domácí potupu odvrátila. „Soupeře jsme do hry dostali hlavně po našich chybách,“ bědoval brněnský kapitán Martin Zaťovič. Nicméně nebylo by to poprvé, kdy Kometa zakopla s týmem ze suterénu extraligové tabulky.

Foto: Vít Novák

Proti aktuálně třem posledním mančaftům vytěžila ze třiceti možných bodů jen čtrnáct. A právě Litvínov se řadí v této sezoně k neoblíbeným soupeřům. Brňané s ním sehráli už všechny čtyři partie a získali v nich pouze čtyři body. Podobně jsou na tom ve vzájemných měření sil s posledními Pardubicemi. Obrat sezony. Kometa smazala tříbrankovou ztrátu a v nájezdech zdolala Litvínov Přečíst článek › Kometa v sezoně proti aktuálně prvním třem týmům získala 15 ze 27 možných bodů

- versus první Liberec:

1. Kometa – Liberec 7:4

2. Liberec – Kometa 3:2

3. Liberec – Kometa 5:0

4. bude se hrát 28. února

- versus druhá Plzeň:

1. Kometa – Plzeň 3:1

2. Plzeň – Kometa 4:2

3. Kometa – Plzeň 5:2

4. bude se hrát 3. března

- versus třetí Sparta:

1. Kometa – Sparta 2:0

2. Sparta – Kometa 5:4

3. Kometa – Sparta 5:3

4. bude se hrát 2. února S těmi padli dvakrát ze tří utkání v tomto ročníku. Naposledy 2:4. „V Pardubicích to bylo hodně těžké, ale proti Litvínovu jsme si měli počínat lépe. Oba týmy hrají o život a dávají do toho všechno. Ale nikdo doma nechce prohrávat s kluby ze spodku tabulky,“ podotkl Zaťovič. Jenže Brno v aktuální sezoně rozdalo už šestnáct bodů celkům, které se perou o setrvání v extralize, jelikož poslední klub po dvaapadesáti kolech spadne o patro níž. „O to větší motivaci mají. Čelit jim není žádná legrace. Takové souboje musíme zvládat,“ zavelel Zaťovič. Přitom proti aktuálně prvním třem klubům brněnský tým získal patnáct ze sedmadvaceti možných bodů. Nabízí se tak srovnání s Robinem Hoodem, který bohatým bere a chudým dává. Nechtělo se mu čekat. Předjíždění v koloně na automyčku vyústilo v bitku řidičů Přečíst článek › A jeden bohatý na jih Moravy dorazí už v úterý. Kometa od pěti hodin odpoledne přivítá čtvrtý Třinec. Pro zajímavost: Brňané v této sezoně s prvními čtyřmi celky sehráli doma už šest z osmi naplánovaných zápasů a všechny vyhráli. To ale nemění nic na faktu, že Kometa čelí nesmírně náročnému soupeři, jenž z posledních šesti venkovních duelů vyhrál pět. „Očekávám hokejovější souboj než proti Litvínovu,“ zmínil forvard Zaťovič. Získáme náskok před ostatními, říká o soustředění na Maltě smolně zraněný Floder Přečíst článek › Kometa v této sezoně proti aktuálně třem posledním týmům získala 14 ze 30 možných bodů

- versus čtrnácté Vítkovice:

1. Vítkovice – Kometa 0:3

2. Vítkovice – Kometa 4:3 sn.

3. Kometa – Vítkovice 3:1

4. bude se hrát 12. února

- versus patnáctý Litvínov:

1. Litvínov – Kometa 2:1

2. Kometa – Litvínov 4:3 sn.

3. Litvínov – Kometa 5:2

4. Kometa – Litvínov 4:3 sn.

- versus poslední Pardubice:

1. Kometa – Pardubice 5:1

2. Pardubice – Kometa 6:2

3. Pardubice – Kometa 4:2

4. bude se hrát 6. března To je právě jeden z možných faktů, proč se Kometě příliš nedaří proti klubům ze spodních pater. Ty se totiž často prezentují spíš praktickým stylem hry na úkor líbivosti. Brňané potřebují dobývat, což jim moc nechutná. Na rozdíl od otevřenějšího hokeje. Zároveň si Brno musí dát pozor na zadní vrátka, jelikož v úterý čelí nedávné posile Ocelářů Wojtkovi Wolskému. Polský rodák s kanadským pasem vlétl do extraligy a do statistik přidává jeden bod za druhým. V úvodních osmi duelech jich nakupil dvanáct. „Proti hráčům, jako je Wolski, musíte být vždy v pozoru,“ upozornil brněnský bek Filip Pyrochta, který může těžit ze zkušeností načerpaných ze soubojů s Milanem Gulašem či Jaromírem Jágrem. OBRAZEM: Volejbalisté Brna oplatili Liberci vyřazení z poháru a jsou třetí Přečíst článek › Třinec v posledním utkání urval těsnou výhru 2:1 proti Kladnu. „Doufám, že v Brně předvedeme lepší výkon,“ líčil třinecký forvard Erik Hrňa pro klubový web.

