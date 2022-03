K týmu se znovu připojil útočník Krištof a po zranění se vrací Roth, jenž vynechal poslední čtyři duely. Na tréninku už by se měl hlásit taky obránce Tomáš Bartejs, který Kometě chyběl v posledních třech partiích. „Roth a Bartejs se už vrátí, Michal Krištof odjel o víkendu z rodinných důvodů na Slovensko, ale zpět přicestoval už v neděli a měl by být k dispozici. Pomalu se nám soupiska začíná plnit,“ uklidňoval kouč Kalous, podle něhož by měl být do pátečního startu předkola fit i nemocný gólman Marek Čiliak.

S určitostí tak předkolo play-off vynechají pouze dlouhodobě zraněný brankář Jakub Sedláček s řízným obráncem Michalem Gulašim.

V úterý Brno čeká s Olomoucí přímý souboj o konečnou devátou pozici po základní části, kterou s náskokem bodu okupuje právě Mora. Vzhledem k pozitivní bilanci vzájemných duelů stačí Kometě k posunu o příčku výš ze současného desátého místa jakákoliv výhra, dnes ale zřejmě pošetří některé hráče. „K utkání přistoupíme jako ke klasickému extraligovému zápasu, nebereme ho jako přípravu na předkolo play-off. Ještě ovšem uvidíme, koho pošleme do hry. Někteří kluci jsou dobití a uvidíme, jestli nakonec nastoupí,“ podotkl Kalous.

Pokud Brno zvládne zápas v Olomouci, připíše si třetí výhru v řadě, což se Kalousově družině povedlo naposledy začátkem prosince právě v duelu v hanácké plecharéně. „Teď je ale hlavně důležité, aby naše hra gradovala, je pro nás taky mentální plus, že jsme v zápase s Kladnem udrželi vedení a nenechali soupeře otočit skóre. Je dobré, že si zahráli i mladí kluci,“ pochvaloval si gólman Komety Matej Tomek, jenž proti Kladnu vychytal svou první extraligovou nulu kariéry.

Největší úterním otazníkem ovšem není ani tak konečné umístění Komety v základní části jako spíš jméno soupeře pro předkolo. Ve značně vyrovnané tabulce může na základě dnešních výsledků na Brno vyjít kdokoliv ze čtveřice Plzeň, Pardubice, Vítkovice nebo Liberec. „Ani jsem se nedíval na to, kdo na nás může vyjít, připravím se na úterní zápas jako na každý jiný,“ dodal Tomek.