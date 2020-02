O herní pohodě nemůže být řeč, což názorně dokumentuje poslední výkon v duelu proti Olomouci, který brněnský celek doma nezvládl a prohrál 2:4. Po utkání se proto hráči Komety na víc než hodinu zavřeli v kabině a vyjasňovali si, co že to předvedli na ledové ploše.

„Nedokážu zvenku říct, co se děje, ale určitě to naznačuje, že si hráči uvědomují, že situace není dobrá a je potřeba ji vyřešit. Nikdo jiný to za ně neudělá,“ říká hokejový expert Jakub Koreis.

Nejhorší hodnocení +/- v Kometě:

1. Martin Erat -10

2. Pavel Jenyš -8

3. Ondřej Němec -7



Nejlepší hodnocení +/- v Kometě:

1. Peter Mueller +10

2. Karel Plášek +5

3. *Jan Hruška +5

*už v Kometě není

Bývalý hráč Komety situaci v klubu sleduje. „Nad Brnem se momentálně vznáší hodně otazníků a po zápase s Olomoucí vyskočily další. Přesto bych neřekl, že situace je zas tak vážná, aby se bilo na poplach,“ poznamenává Koreis.

Kometa z posledních šesti zápasů prohrála čtyři. Přesto má na šestém místě zaručujícím přímý postup do čtvrtfinále vyřazovacích bojů náskok šesti bodů na sedmou Olomouc. Do konce základní částí chybí odehrát už pouze čtyři kola. „Neustále je ve hře hodně bodů. Musíme pořád makat a šestku uhrát,“ upozorňuje brněnský centr Tomáš Plekanec.

Dvojnásobný mistr z posledních tří sezon má stále osud ve svých rukách. O postup do čtvrtfinále play-off se může připravit už pouze sám. „Každopádně je hodně věcí, nad kterými se v Brně musí zamyslet a do vyřazovacích bojů vyřešit,“ sděluje Koreis.

Současný stav Komety připomíná ten z extraligové sezony 2016/2017, kdy Brňané nakonec dolétli až pro titul. „Když si na to vzpomenu, Brno bylo v základní části doslova strašné. Ve čtvrtfinále play-off se čekalo, že vypadne se Spartou 0:4 na zápasy, i to tak vypadalo, když v prvním utkání prohrávalo rychle 0:2, jenže pak se z toho vymanilo,“ připomíná Koreis.

Vždyť v té sezoně Kometa v prosinci a lednu prohrála z osmnácti zápasů třináct. Na pozdějšího mistra by ji v ten moment nikdo asi netipoval. „V tom ročníku byly strašné krize, hráči otevřeně mluvili o tom, že nejsou spokojeni, jak Libor Zábranský koučuje, když hodně točil sestavu, jak má ve zvyku,“ vzpomíná Koreis.

Podle něj není radno nyní odepisovat Kometu. „Jelikož se klidně může zase stát, že si opět dojde pro titul. Někdo chytrý může říct, že Brno nic neuhraje, což je v této chvíli pravděpodobné, ale já bych ho nepodceňoval,“ tvrdí.

Jedno je zřejmé. Kometa v minulosti dokázala, že sezona pro ni začíná až v play-off. „Tohle se v Brně razilo vždy, že účty se sčítají po vyřazovacích bojích,“ zmiňuje Koreis.

Erat v této sezoně:

- Zápasy: 14

- Body: 6

- Góly: 1

- Asistence: 5

- Body v přesilovce: 3

- Hodnocení +/-: – 10

- Střely: 21

- Trestné minuty: 10

- Průměrný čas: 19:51 minut

- Hity: 5

- Zblokované střely: 5

I když je Kometa nyní spíš v úsporném režimu, pořád s ní musí soupeři počítat. „Stále je brzy myslet na titul, ale je jasné, že od Brna se nic jiného v podstatě neočekává,“ podotýká brněnský útočník Šimon Stránský.

Doletí Kometa pro titul?

Dojde si pro další titul? Leckdo čekal, že Martin Erat se po minulé sezoně rozloučí s kariérou. To se nestalo a osmatřicetiletý útočník se rozhodl pokračovat. „Řada hráčů v jeho pozici, po tom všem co dokázal, by to už zabalila a byli v klidu. Ale v Martinovi je zřejmě ctižádostivost a sebevědomí pořád velké. Poslední ročník se držel skoro bodu na zápas a cítil, že to ještě dokáže,“ vyjádřil se na jeho adres hokejový expert Jakub Koreis.