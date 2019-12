Kometa nastoupila oslabená o Plekance a Hrušku, k nimž ještě v průběhu zápasu přibyl kapitán Zaťovič, který už v první třetině odstoupil po nárazu hlavou o mantinel. Úvod utkání však patřil právě Brňanům. V 9. minutě Petr Holík po Pyrochtově nahrávce ujel všem a tváří v tvář gólmanovi Janusovi uspěl střelou pod vyrážečku. Za šestatřicet vteřin to už bylo 0:2.

Litvínov - Kometa Brno 5:2

Třetiny: 0:2, 1:0, 4:0. Branky a nahrávky: 38. Jarůšek, 44. V. Hübl (Petružálek), 46. Trávníček (Hedberg), 48. V. Hübl (Petružálek, F. Lukeš), 59. Kašpar (M. Hanzl) – 9. P. Holík (Pyrochta), 9. Vincour (Lev). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 5081.

Litvínov: Janus – Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Kašpar, J. Mikúš, Hedberg – Válek, Helt, Trávníček. Trenéři: Kýhos, Kotrla, Skuhrovec.

Brno: Vejmelka – Baranka, O. Němec, Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kucsera, Kusko, Orsava – Svačina, Lev, Vincour – L. Horký, Jenyš, P. Kratochvíl. Trenéři: Zábranský, J. Horáček, Pokorný a Bělohlav.

Poprvé po návratu do brněnského celku se trefil Tomáš Vincour. Puk mu ideálně předložil od pravého mantinelu Lev a brněnský forvard už si s touto situací poradil. „Utkání jsme začali dobře. V úvodu jsme přežili přesilovku domácích, pak jsme udeřili my a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Myslím si, že jsme domácí v první třetině k ničemu nepustili. To pokračovalo i do druhé třetiny, poté domácí vytvořili tlak. Měli jsme problém dostat se z obranného pásma,“ uvedl Kamil Pokorný, jeden z trenérského kvarteta Komety.

Ve druhé třetině Litvínov snížil zásluhou Jarůška, v poslední dvacetiminutovce pak přišel velký obrat domácích. Během necelých pěti minut se trefili třikrát a Kometa byla na lopatkách. Snažila se ještě odpovědět tvrdou střelou Němce a následnou dorážkou Muellera, ale oba ztroskotali na přesnosti. Podobně dopadl v 55. minutě také Orsava, kterého vychytal Janus.

Brňané ještě v samotném závěru zápasu zkoušeli hru bez brankáře, ale v té pouze upravil skóre na konečných 5:2 litvínovský Lukáš Kašpar. „Od půlky zápasu jsme se vrátili k naší hře, vytvořili jsme si šance a dostali Kometu pod tlak. Příležitosti jsme proměnili a dotáhli jsme zápas do vítězného konce,“ pochvaloval si domácí kouč Jindřich Kotrla.

Jednou z nejvýraznějších postav zápasu byl už jedenačtyřicetiletý Viktor Hübl, který se na velkém obratu podílel dvěma vstřelenými brankami. „Jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát takovýmhle způsobem. Byla to trochu vzpoura veteránů. Doufám, že na to navážeme v dalších zápasech,“ radoval se zkušený litvínovský útočník. Jeho tým vyhrál počtvrté z posledních pěti kol a potřetí pod trenérem Kýhosem.

Kometa klesla v extraligové tabulce na sedmou příčku se stejným bodovým ziskem jako šesté Karlovy Vary. Do konce kalendářního roku ji čekají ještě čtyři zápasy, z toho tři na vlastním ledě se Spartou, Vítkovicemi a Karlovými Vary. V nejbližším duelu však nastoupí v neděli od šestnácti hodin v Mladé Boleslavi.