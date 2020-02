Rozpaky z moravského víkendu. Po výhře ve Zlíně Kometa doma nestačila na Olomouc

Do konce základní části hokejové extraligy chybí odehrát hokejistům Komety už jen čtyři duely. Na šestém místě, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play-off, mají náskok šesti bodů na sedmou Olomouc. Ale že by si svoji pozici uhráli svými výkony, se zrovna říct nedá. Spíš jim pomáhají soupeři pod ní.

HC Kometa Brno. | Foto: Deník / Attila Racek