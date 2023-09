Rozpačitému období, při němž za poslední čtyři roky bylo jejich maximem čtvrtfinále, odzvonilo. Alespoň v to doufají hokejisté i fanoušci Komety před sezonou, při níž brněnský klub oslaví sedmdesát let od svého založení. Po povedené přípravě, kdy Brňané vyhráli šest z osmi duelů, navíc nemusí před pátečním startem extraligy proti Hradci Králové řešit ani žádná zranění.

Martin Zaťovič načne v Kometě už svou osmou sezonu. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Nejdůležitější je, že máme všechny hráče zdravé. Všichni se vyhnuli zranění a jsou v pátek připravení nastoupit. Chceme se každý den zlepšovat a posouvat se výš a výš, abychom v sezoně hráli co nejdéle o pohár," pravil o ambicích neurčitě hlavní trenér mužstva Patrik Martinec.

Díky nulové marodce bude mít Kometa v úvodu sezony tři zdravé náhradníky. „U nás nikdo nepřebývá. Máme čtrnáct útočníků a osm obránců. Sestava na první zápas je jasná. Budeme hrát na sedm beků a dvanáct forvardů. Na střídavé starty zbylé hráče nepošleme. Budeme to řešit, až kdyby neměli hrát delší dobu. Jde nám o to, aby kluci byli v rytmu," podotkl brněnský kouč.

Ten je v Kometě od loňského prosince, po několika letech tak Kometa nevyrukuje do nové sezony s novým trenérem, ale vsadí na osvědčené duo Martinec a Jaroslav Modrý, které doplňuje ještě Jiří Otoupalík a Jiří Horáček. „Určitě je to takto pro trenéra lepší, když je s s týmem od začátku sezony a nepřebírá mužstvo až v jejím průběhu Není žádný nový hráč, kterého bychom jako trenéři nechtěli," poznamenal Martinec.

Zatímco realizační tým zůstal beze změn, hráčský kádr prošel podstatnou proměnou. V klubu se rozkoukávalo jedenáct nových tváří, nejočekávanější akvizicí je patrně americký útočník Steve Moses, který by měl táhnout produktivitu. „Má hodně rád puk a je rychlý bruslař. Uvidíme, jak mu bude extraliga vyhovovat. Jsem zastánce toho, že naše soutěž není jednoduchá a člověk si nemůže myslet, že to bude tak lehké jak v přípravě. Každý v týmu je důležitý. Musíme se co nejvíc soustředit, abychom byli pohromadě," burcoval kapitán týmu Martin Zaťovič.

Osmatřicetiletý forvard načne v Kometě osmou sezonu a je tak s Tomášem Vincourem v současném kádru jediným pamětníkem posledních brněnských titulů z let 2017 a 2018. Po minulé nepovedené sezoně se zdá, že i v nadcházející mu připadne menší role, než na jakou býval zvyklý. Je dost možné, že ročník začne až ve čtvrté formaci, v níž epizodně nastupoval už i v minulé sezoně. „Roli budu mít takovou, jakou dostanu. Udělám všechno pro to, aby byl tým úspěšný a šli jsme za cíli, který máme," přesvědčoval rodák z Přerova.

Úvodní duel sezony sehraje Kometa v pátek od šesti hodin večer doma proti vicemistrovi z Hradce Králové.