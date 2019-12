Opravdu to bylo na trénincích tak strašidelné? „Možná ještě horší,“ zmínil brněnský útočník Silvester Kusko. „Na ledě i v posilovně jsme si fakt mákli. Dali jsme tomu dost,“ dodal s tím, že to bylo potřeba.

Leckdo kroutil hlavou, co se s Kometou děje. Z posledních třinácti duelů devětkrát padla a z první pozice extraligové tabulky se sesunula na sedmou. „Věřím, že teď jsme na správné cestě,“ poznamenal Kusko.

Optimismus do žil mu vlil výživný tréninkový dril. Ten už ordinoval také nový asistent kouče Brna Radek Bělohlav. „Dojmy mám zatím parádní. Věděl jsem, kam přicházím. Teď je období, kdy se nabírá objem. Kluci trochu i naschvál trénuji na špatném ledě. Hodně bruslíme a mám z toho dobrý pocit,“ rozplýval se trenér, který ještě v neděli vedl Pardubice v duelu proti Kometě.

Když se nedaří, existuje jediný lék – ještě tvrdší práce a úsilí. Tím se nyní na jihu Moravy řídí. A používají se různé metody. Třeba špatný led. „Co si pod tím představit? Ne, že je plocha hrozně upravená. Jde o to, že pokud se dost trénuje, kvalita plochy se logicky po určité době zhoršuje a podmínky nejsou optimální. Jenže takové jsou i na konci třetiny, takže v tomhle ohledu to má něco do sebe,“ vysvětlil Bělohlav.

Dává to smysl. Vždyť ledová plocha se upraví před začátkem třetiny a v jednotlivých dějstvích pouze krátce při komerčních pauzách. „Zrovna na čtvrtečním tréninku jsme jezdili situace jeden na jedna při zhoršených podmínkách a je to fakt rozdíl,“ líčil Kusko a pokračoval: „Přihrát na nekvalitním ledu je fakt kumšt. V závěru třetin pak často volíme jiný typ řešení. Spíš střílíme, než nahráváme.“

Galeje v reprezentační pauze přivítal a zároveň přiznal, že se na startu sezony opravdu trénovalo méně. „Asi ano. Trénovalo se jinak, dělaly se jiné věci. Ale tohle se mi těžce hodnotí. Nejsem trenér a úplně nevím, jaká má být v jednotlivých fázích rozehraného ročníku zátěž,“ zmínil Kusko.

Tréninky pod již bývalým trenérem Petrem Fialou mu vyhovovaly. „Protože to byl nový impuls, změna a oživení. Trošku nás to nakoplo, což bylo zpočátku patrné,“ vykládal.

Jenže fyzička byla na druhé, možná třetí koleji. Zaměřovalo se na jiné aspekty. Nedostatečná kondička se ale projevila po návratu Zábranského na lavičku, proto ihned začal sjednávat nápravu. V posledních duelech se mohlo zdát, že Brňané nestíhají víc než předtím, ale jde jen o fázi, kdy se nabírá objem.

K tomu parádně posloužila právě reprezentační přestávka. Při ní do brněnského kádru přibyl Tomáš Vincour, který se vrátil z hostování. Kromě něj Kometu posílil zadák Jack Glover a do Vítkovic odešel Jan Štencel. Další změny se ale zatím nechystají. „Naopak, kluci teď ze všeho nejvíc potřebují hlavně klid na práci. Také musí vstřebat moje nároky na trénink,“ sdělil Zábranský pro klubový web.